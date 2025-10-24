Ultime ore per il Btp valore ottobre 2025: quando termina l'offerta

Milano, 24 ottobre 2025 - Un successo la raccolta del Btp Valore ottobre 2025, che ha superato i 450 milioni di euro nella prima ora di di oggi (si chiude alle 13). A ieri il titolo del Tesoro è stato sottoscritto per 15,3 miliardi. Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) può dunque ritenersi soddisfatto. l codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016.

Rendimenti e tassazione

Per quanto riguarda i rendimenti: il titolo prevede tassi minimi garantiti del 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il quarto e quinto, e 4% per gli ultimi due. Le cedole sono pagate ogni tre mesi e aumentano con il passare del tempo. Alla scadenza, prevista per il 28 ottobre 2032, si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale investito per chi non vende prima. La tassazione gioca a favore dei Btp, con l’aliquota del 12,5% su cedole e premio, molto più bassa del 26% che si applica ad altri strumenti finanziari. I tassi cedolari definitivi, comunque non inferiori a quelli comunicati, verranno annunciati al termine del collocamento.

Per chi è adatto

Conviene? Dipende. E un titolo adatto a chi cerca stabilità e può permettersi di mantenere l’investimento per sette anni, perché solo così incassa tutte le cedole e il premio fedeltà finale. La convenienza è massima se il titolo al 2032 si acquista durante la fase di collocamento, che si svolge dal 20 al 24 ottobre, quando il titolo viene offerto “alla pari”, cioè al prezzo di 100, senza costi o commissioni bancarie. Chi lo acquista ora si assicura cedole fisse per sette anni, anche se in futuro i tassi dovessero scendere.