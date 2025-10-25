Btp Valore chiude col botto: raccolti 16,5 miliardi

Dopo due anni e sei emissioni, gli italiani danno ancora fiducia al Paese e il Tesoro raccoglie oltre 16,5 miliardi con il Btp Valore. La precedente emissione, a maggio 2024, si era fermata a 11 miliardi. Dal 2023 la famiglia di titoli di Stato riservati esclusivamente alle famiglie ha portato in cassa quasi 93 miliardi. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati: 2,6% per i primi tre anni; 3,1% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno. Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza alla stessa data nel 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.

L’importo complessivamente emesso, segnala il Mef, è stato pari a 16.572,074 milioni di euro, a fronte di 506.992 contratti conclusi, con un taglio medio di 32.687 euro. Nel dettaglio, dei 506.992 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 61,8% per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa l’89,1% del totale. Dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, si può desumere una partecipazione di investitori retail, con una quota pari al 70%, significativamente prevalente rispetto a quella del private banking. All’interno della quota sottoscritta dagli investitori retail si stima che circa il 54% abbia inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre il restante 46% attraverso l’home banking. Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici.

"La fiducia degli italiani – commenta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, che ha la delega per l’Attuazione del programma di governo – ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e di tutela del bene comune".

Alberto Levi