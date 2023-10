Non solo Btp Valore, ecco dove investire in questa fase di tassi (e rendimenti) crescenti

Roma, 4 ottobre 2023 – E' scattata la corsa al Btp Valore, ma non è l'unico investimento interessante in questo momento. In generale tutte le obbligazioni, quindi i titoli di Stato, sono tornati ad avere rendimenti appetibili. “Dopo anni in cui le obbligazioni non rendevano niente e, anzi, su scadenze più brevi, avevano addirittura rendimenti negativi – spiega Alberto Cascione, esperto di Altroconsumo – in questa fase sono tornate ad avere i rendimenti di dieci anni fa, quando viaggiavano attorno al 3,5-4 per cento. Sul Btp decennale oggi si è superato anche il 5 per cento”.

Dove investire? I consigli dell'esperto

Quando le banche centrali aumentano i tassi di interesse, le obbligazioni devono adattare i propri rendimenti e seguire 'il faro guida' della Bce. “Per questo non si deve guardare solo ‘in casa’. Anche i titoli emessi dagli altri Stati europei – sottolinea Cascione – sono interessanti in questo momento. Come per esempio il Bund tedesco, che ha un rendimento al 3 per cento: anche se la Germania è in recessione è comunque uno stato solido, più affidabile dell'Italia”. ”I tassi elevati danno problemi a chi è a debito, come per esempio a chi ha un mutuo variabile, mentre per investire si aprono molte possibilità”, fa presente l'esperto di Altroconsumo. “Soprattutto – aggiunge – con l'inflazione che sta scendendo e i rendimenti sopra il 3 per cento”.

E' il momento dunque per acquistare Btp, Bot o Bund tedeschi. E possibilmente diversificando l'investimento. “Concentrare gli investimenti su un unico emittente significa mettere tutte le uova nello stesso paniere”, dice l'esperto. “Se ci cade il paniere, perdiamo tutte le uova. Se invece mettiamo le uova in panieri diversi, qualcosa si salva. Così devono funzionare gli investimenti, anche in titoli di Stato”.

Per chi vuole investire sul lungo periodo, una possibilità è anche quella dei fondi, che selezionano le azioni delle aziende più solide e appetibili sul mercato. “Investire in azioni è sicuramente più rischioso e le azioni sicuramente non sono per tutti gli investitori”, commenta Cascione. “sul lungo periodo, però, quindi 20-30 anni, non hanno mai perso. Se si guarda ad un arco temporale di 20 anni, siamo passati dalla bolla dei titoli tecnologici, attraverso l’attentato alle torri gemelle, il crack Lehman Brothers, fino al coronavirus e la guerra in Ucraina. Eppure le borse mondiali fanno il +200 per cento”. Se però quello che uno vuol fare è l’investimento breve, a sei, massimo 12 mesi, allora può optare per i conti deposito, con rendimenti che per i vincolati attualmente viaggiano tra il 4 e il 4,5 per cento. Come funzionano? Si versa una somma di denaro alla banca e questa si impegna a restituirla a scadenza, con gli interessi.