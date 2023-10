Btp, rendimenti sopra il 5%. Non accadeva dal 2012. Cosa sta succedendo?

Milano, 4 ottobre 2023 – I rendimenti dei Btp decennali sono saliti, per la prima volta dopo 11 anni, sopra il 5%.

Btp decennali sopra il 5%

Cosa sta succedendo

Si riflette anche sul Btp la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato legata alle prospettive sul mantenimento della stretta sui tassi d'interesse che ha innescato le vendite sui bond. Il rendimento del decennale italiano ha superato il 5% fino a toccare il 5,024%, livello che non toccava dall'ottobre del 2012, per poi ritracciare al 4,968%.

Poco mosso a 196 punti lo spread con il Bund tedesco che ha toccato stamattina un massimo da 28 mesi superanndo di slancio il 3% di rendimento.

"I tassi dei titoli di Stato di Italia e Germania stanno registrando un incremento netto e stanno arrivando al massimo livello dell'ultimo decennio”, spiegano gli analisti del Financial Times che sottolinea quanto sia elevato lo stress intorno ai bond governativi dell'area euro. Numeri che rischiano di pesare ulteriormente sulla Manovra. Un conto – scrive la Stampa – è finanziarsi sul mercato al 2,9%, come fa la Germania, un altro è farlo a quasi 200 punti base in più. Cento punti base in più valgono circa 3 miliardi di euro di spese per lo Stato sotto la forma di interessi passivi sul debito. I quali, a questo ritmo, saranno sopra quota 100 miliardi l'anno entro breve.

L’avvio delle Borse

Le Borse europee avviano la seduta in calo, con gli investitori che assistono preoccupati al sell-off che si sta abbattendo sui bond mondiali, i cui rendimenti continuano a salire sulla prospettiva di un lungo periodo di tassi alti. Londra cede lo 0,2%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,5% e Milano, maglia nera, l'1,1%, mentre i rendimenti dei titoli di Stato segnano massimi ultradecennali, con il Bund che ha toccato il 3%, il Btp decennale e il Treasury trentennale il 5%.

Lo spread

Lo spread Btp Bund si attesta a 196 punti base mentre il rendimento del Btp ripiega a 4,95%. Diretto per la prima volta dal 2007 verso il 5% anche il Treasury decennale, il cui rendimento è arrivato al 4,85%.