Btp Più: il tesoro alza il tasso di interesse

Milano, 21 febbraio 2025 – Il Btp Più ha chiuso la raccolta con un totale di 14,9 miliardi, con oltre 1 miliardi di ordini registrati nell’ultimo giorno. E c’è stato anche un ritocco nei rendimenti. "In considerazione delle condizioni di mercato" il Mef ha deciso di rivedere al rialzo i tassi del titolo, ritoccando dal 2,8% al 2,85% quello previsto per i primi quattro anni e dal 3,6% al 3,7% quello per i restanti quattro anni.

L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana nelle cinque giornate di collocamento, attraverso tre banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e due banche co-dealer, Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Il titolo ha data di godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Più fino alla fine del 4° anno è garantita l'opzione di rimborso anticipato dell'intero capitale investito o anche solo di una sua quota, che potrà essere esercitata dando comunicazione alla propria banca o ufficio postale nella finestra temporale compresa tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029.

Il Btp Più appartiene alla famiglia dei Btp Valore ed è destinato al pubblico retail. L'investimento minimo è di 1.000 euro e gode di una tassazione agevolata al 12,5%, senza imposte di successione. Inoltre il titolo è escluso dal calcolo Isee fino a 50.000 euro e non prevede commissioni se acquistato nei giorni di collocamento. La peculiarità più rilevante è proprio il rimborso anticipato senza penalizzazioni, un'opzione che lo distingue dai precedenti Btp Valore e che può risultare strategica in un contesto di mercato incerto.