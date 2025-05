Btp Italia maggio 2025, oggi i rendimenti minimi: ipotesi e simulazioni

Roma, 26 maggio 2025 – Saranno annunciati oggi i rendimenti minimi dei Btp Italia di maggio 2025, i titoli di Stato riservati a piccoli risparmiatori e indicizzati all’inflazione.

Il Btp Italia è un titolo di Stato che cresce insieme all’inflazione, cioè aumenta il suo rendimento se i prezzi al consumo salgono. In pratica, paga interessi ogni sei mesi (le cedole), calcolati su un capitale che viene aggiornato in base al costo della vita. Se l’inflazione scende o va sotto zero (deflazione), lo Stato garantisce comunque un interesse minimo. Il guadagno per chi investe dipende da due elementi: un tasso fisso reale e l’aumento dell’inflazione durante la durata del titolo. In più, chi tiene il Btp Italia fino alla fine (giugno 2032) riceverà anche un premio extra dell’1%.

Come nelle precedenti edizioni, l’emissione si articola in due fasi. La prima, dal 27 al 29 maggio, sarà riservata ai risparmiatori individuali e affini, cioè il mercato retail. La seconda, in programma il 30 maggio mattina, sarà riservata agli investitori istituzionali (come banche, fondi di investimento...). È prevista la possibilità di chiusura anticipata durante la fase retail, a discrezione del Tesoro. I risparmiatori potranno acquistare il Btp Italia tramite home banking, se abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale, purché in possesso di un deposito titoli.

In attesa di sapere quale sarà il tasso minimo garantito, Facile.it ha analizzato i rendimenti dei conti deposito e ipotizzato alcuni scenari per confrontare questi prodotti con i Buoni del Tesoro Poliennali. L'analisi è stata realizzata prendendo in considerazione due orizzonti temporali: uno breve (12 mesi) e uno medio (48 mesi) e per i conti deposito sono stati utilizzati i rendimenti dei migliori prodotti vincolati disponibili online vale a dire, un tasso lordo del 3,30% per 12 mesi e del 3,45% per 48 mesi. Con questi indici, considerando un investimento da 10.000 euro, il guadagno netto è pari a 224 euro nei dodici mesi, 941 euro nei quarantotto mesi.

“Non è ancora possibile sapere quale sarà il rendimento minimo garantito dei Btp Italia in uscita il 27 maggio, ma se guardiamo all'ultimo Btp Italia, emesso a marzo 2023, il tasso era pari al 2%; se il nuovo Titolo di Stato venisse proposto alle stesse condizioni, ipotizzando un valore d'acquisto pari a 100 euro e una cessione integrale alla pari alla fine del primo anno, il guadagno netto minimo garantito nei 12 mesi sarebbe di 175 euro; se invece si considera una cessione integrale alla pari dopo 48 mesi, il rendimento arriverebbe a 725 euro", si legge in una nota di facile.it.

"Va detto, però, che rispetto al 2023, anno di emissione dell'ultimo Btp Italia, lo scenario macroeconomico è cambiato notevolmente e la Bce è intervenuta più volte sul costo del denaro tagliando i tassi di interesse, pertanto il rendimento minimo garantito del titolo in emissione la prossima settimana potrebbe essere più contenuto.Importante ricordare che i rendimenti dei Btp Italia sono legati all'andamento dell'inflazione, pertanto il guadagno netto reale potrebbe essere superiore rispetto a quello stimato e potrebbe aumentare sulla base di come si muoverà nel corso dei semestri l'indice nazionale dei prezzi al consumo”.

I risparmiatori retail potranno sottoscrivere il Btp Italia attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Anche per questo titolo la tassazione è agevolata al 12,5%. È esente dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, concorre all'esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato. Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso tre banche dealers: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM. Le comunicazioni ufficiali sulla nuova emissione del Btp Italia, le FAQ, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.