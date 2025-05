Chiusa l’asta retail del Btp Italia di maggio 2025: collocati 6,5 miliardi di euro

Roma, 29 maggio 2025 – Oltre 6 miliardi e mezzo di Btp Italia collocati in tre giorni ai piccoli risparmiatori. E’ questo il risultato ottenuto nella fase di asta dedicata al retail dal Btp Italia di maggio 2025.

Chiuse le vendite retail

Si è chiusa infatti la terza e ultima giornata di collocamento agli investitori retail del Btp Italia. Nel corso della seduta di oggi i piccoli risparmiatori hanno acquistato titoli per 1,244 miliardi di euro, portando così il totale di quanto sottoscritto da martedì a circa 6,52 miliardi.

La giornata di domani sarà dedicata agli investitori istituzionali (banche, fondi...) con il Tesoro che, prima dell'apertura delle sottoscrizioni, comunicherà la conferma o la revisione al rialzo del tasso minimo garantito, al momento fissato all'1,85%.

In tre giorni sono stati collocati 6,5miliardi di euro in Btp Italia fra i piccoli risparmiatori

Il rendimento

Nei giorni scorsi Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha calcolato per il nostro quotidiano quanto rende investire 10mila euro in Btp Italia elaborando una simulazione basata su alcune ipotesi realistiche, ovvero con un tasso reale annuo all’1,85% – dichiarato dal Tesoro – e inflazione media costante al 2% annuo. Senza dimenticare la tassazione al 12,5% su cedole e rivalutazione e il premio fedeltà dell’1%. In queste condizioni un investimento iniziale di 10.000 euro nel Btp Italia 2032 produrrebbe un guadagno netto complessivo di circa 1.320 euro alla scadenza dei sette anni. Questo equivale a un rendimento medio annuo netto (ROI) dell’1,89%. Si tratta di una stima prudenziale, che non considera l’imposta di bollo sul deposito titoli, eventuali costi bancari o possibili vendite anticipate, segnala eToro.