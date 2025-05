Svelati i rendimenti del Btp Italia maggio 2025: a chi conviene e quando comprarlo

Roma, 26 maggio 2025 Scatta domani, martedì 27 maggio, il collocamento della ventesima edizione del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana pensato per i risparmiatori privati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la cedola (reale) annua minima garantita all’1,85%. Si tratta del tasso base che verrà applicato per l’intera durata del titolo, sette anni, con scadenza al 4 giugno 2032, a cui si aggiunge l’adeguamento semestrale all’andamento dell’inflazione nazionale. La cedola definitiva sarà comunicata venerdì 30 maggio, all’apertura della quarta giornata di collocamento, e potrà essere confermata o ritoccata al rialzo. In ogni caso, chi acquista nei primi giorni blocca da subito il rendimento minimo. In più, è previsto un premio finale dell’1% per chi compra in fase di collocamento e conserva il titolo fino alla scadenza.

Quando conviene comprarli? Il prima possibile

Conviene approfittare della prima fase del collocamento, che va da martedì 27 a giovedì 29 maggio, riservata ai piccoli risparmiatori. Quando conviene comprarli? Il prima possibile, infatti, chi sottoscrive il titolo nei primi giorni si assicura il tasso minimo dell’1,85%, a prescindere da eventuali aumenti successivi. In sostanza è un'opportunità per bloccare subito un rendimento reale interessante, in un contesto in cui l’inflazione, pur in rallentamento, continua a erodere i risparmi. Acquistare in questa finestra temporale garantisce inoltre l’accesso al premio fedeltà, un incentivo ulteriore per chi intende mantenere il titolo fino alla fine.

Un rendimento reale in linea con le attese del mercato

Il tasso dell’1,85% è giudicato dagli analisti competitivo, soprattutto se confrontato con i titoli nominali di pari durata. Considerando un’inflazione annua attesa attorno al 2%, il rendimento lordo complessivo potrebbe raggiungere il 3,8-4% annuo. A differenza dei Btp a tasso fisso, questo titolo protegge il capitale investito dall’erosione dei prezzi, e garantisce un ritorno reale positivo. Un elemento non trascurabile per chi punta alla conservazione del potere d’acquisto nel tempo, con un profilo di rischio contenuto.

A chi è adatto il Btp Italia?

Il Btp Italia si rivolge in particolare ai risparmiatori con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, come famiglie che desiderano proteggere i risparmi, lavoratori vicini alla pensione o investitori prudenti in cerca di una rendita periodica sicura. Le cedole vengono pagate ogni sei mesi, rivalutate in base all’inflazione, e il rendimento è soggetto a una tassazione agevolata del 12,5%. Chi mantiene il titolo fino alla scadenza beneficia inoltre dell’esenzione dalle imposte di successione e, fino a un massimo di 50.000 euro, anche dell’esclusione dal calcolo Isee. Si tratta quindi di uno strumento efficace per integrare una parte obbligazionaria stabile e fiscalmente efficiente nel portafoglio.

Come funziona il riscatto anticipato

Pur essendo pensato per essere mantenuto fino alla scadenza, il Btp Italia è un titolo negoziabile: può essere venduto in qualunque momento sul mercato MOT, dove viene scambiato tra investitori. Il prezzo di vendita dipende dalle condizioni di mercato, e può essere superiore o inferiore al valore nominale, a seconda di come si muovono i tassi e l’inflazione. Non sono previste penali per il disinvestimento anticipato, ma la banca potrebbe applicare commissioni per l’operazione. È quindi importante valutare l’eventualità di una vendita prima della scadenza tenendo conto della possibile variazione del prezzo rispetto al valore iniziale.

Un’occasione per diversificare il portafoglio

Dopo il successo del Btp Più collocato a febbraio, che ha raccolto quasi 15 miliardi di euro, il Tesoro torna con un prodotto pensato per offrire protezione reale dall’inflazione. Il Btp Italia non è un’alternativa ai titoli nominali, ma un’aggiunta utile per chi cerca diversificazione e stabilità. In un momento in cui i tassi sui nuovi titoli stanno iniziando a calare e l’inflazione resta una variabile da monitorare, questo strumento consente di mettere al sicuro i risparmi senza rinunciare a una buona redditività. Il successo dell’emissione dipenderà molto dalla risposta dei risparmiatori nei primi tre giorni. Ma per chi ha deciso di aderire, è il momento di farlo: il prima possibile, infatti, si blocca il rendimento minimo e si ottiene il massimo vantaggio fiscale e premiale.