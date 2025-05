Btp Italia oggi, raccolto un miliardo in tre ore. Ecco il codice Isin

Roma, 27 maggio 2025 – Btp Italia parte bene nel primo giorno di collocamento. In meno di tre ore ha raccolto 1 miliardo di euro, per un totale di quasi 30mila contratti sottoscritti. Per i piccoli risparmiatori le vendite andranno avanti fino a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, mentre per gli investitori istituzionali l’asta è fissata il 30 maggio.

Il titolo, identificato dal codice ISIN IT0005648248, ha durata 7 anni e un rendimento minimo garantito dell’1,85%, al netto dell'andamento dei prezzi, e sopra i livelli di mercato di titoli comparabili, con una protezione dall'inflazione adatta a chi vuole diversificare gli investimenti e difendere il portafoglio dai rischi geopolitici e dai dazi di Trump. Gli interessi sono pagati ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre. Chi nel mercato retail lo detiene fino a scadenza (4 giugno 20232) avrà un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito.

Il numero indice dell'inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 121,39000. L’acquisto, partendo da un taglio minimo di 1000 euro, potrà essere effettuato in banca o all'ufficio postale, anche online, nel caso di banking abilitato al trading. Dealer dell'emissione Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, con Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella co-dealer.

Btp Italia gode di una tassazione agevolata al 12,5%, come tutti i titoli di Stato italiani, ed è esente dall’ imposta di successione.La legge di Bilancio 2024, ha poi stabilito che i Btp Italia non concorrono al calcolo dell’Isee fino a un massimo di 50.000 euro, (considerati anche altri titoli di Stato e il risparmio postale).

Btp Italia mancava dal mercato dal 2023. L’ultima emissione (6-9 marzo 2023, aveva raccolto 10 miliardi di euro (9,91), di cui 8,5 dai piccoli risparmiatori. I titolo valeva 5 anni e aveva un rendimento minimo garantito del 2%.