Roma, 19 maggio 2020 - C'è attesa sul mercato per capire come proseguiranno le prenotazioni del Btp Italia quinquennale, offerto per ora dal Tesoro al tasso minimo garantito dell'1,4%, dopo la prima giornata di collocamento al retail con circa 4 miliardi richiesti. "Il Btp Italia è andato a ruba", ha detto ieri il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando con soddisfazione i primi riscontri. "E' un forte segnale di interesse dei risparmiatori e lo spread è crollato", ha aggiunto intervistato a 'Quarta Repubblica' su Rete 4. Oggi il differenziale Btp-Bund ha aperto in deciso ribasso: segna 205 punti contro i 215 di ieri quando aveva visto già un notevole calo da quota 238 punti. Il focus degli investitori è anche sul maxi piano da 500 miliardi di euro presentato da Francia e Germania per l'emergenza Coronavirus che attinga dal bilancio Ue e non da prestiti.

© Riproduzione riservata