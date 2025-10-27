Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Economia
EconomiaBtp, come funzionano e quando conviene comprare: la guida agli investimenti fra tassi, rendimenti e aliquota fiscale
27 ott 2025
ANTONIO PETRUCCI
Economia
Naviga nell'articolo:

1

Btp, come funzionano e quando conviene comprare: la guida agli investimenti fra tassi, rendimenti e aliquota fiscale

2

​L'architettura dei Btp: tipologie e funzionamento

3

​Il fenomeno Btp Valore: l'ultima emissione

4

​La variabile economica: quando conviene comprare

5

​Regime fiscale e costi: il vantaggio decisivo

Btp, come funzionano e quando conviene comprare: la guida agli investimenti fra tassi, rendimenti e aliquota fiscale

Dinamiche di mercato, regime fiscale agevolato e costi operativi: la guida facile ai Buoni del Tesoro Poliennali

Il rendimento del Btp

​I Buoni del Tesoro Poliennali, i Btp, rappresentano la spina dorsale del debito pubblico italiano e, per gli investitori, continuano a essere una componente cruciale in un portafoglio diversificato. Con i tassi d'interesse tornati su livelli significativi dopo un decennio di quiescenza, capire come, quando e perché investire in titoli di Stato è essenziale, tenendo conto delle dinamiche di mercato, del regime fiscale agevolato e dei costi operativi.

