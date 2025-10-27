Btp, come funzionano e quando conviene comprare: la guida agli investimenti fra tassi, rendimenti e aliquota fiscale

​I Buoni del Tesoro Poliennali, i Btp, rappresentano la spina dorsale del debito pubblico italiano e, per gli investitori, continuano a essere una componente cruciale in un portafoglio diversificato. Con i tassi d'interesse tornati su livelli significativi dopo un decennio di quiescenza, capire come, quando e perché investire in titoli di Stato è essenziale, tenendo conto delle dinamiche di mercato, del regime fiscale agevolato e dei costi operativi.