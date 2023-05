BTicino, soluzioni "intelligenti" per la casa smart e ecoconsapevole

LE NOSTRE CASE ormai sono più intelligenti di noi. Non è una boutade, ma è quanto emerge dal Rapporto Strategico della Community Smart Building di The European House - Ambrosetti. La piattaforma, nata nel 2022, ha l’obiettivo di promuovere il paradigma dell’Edificio Intelligente in Italia favorendo il dialogo tra tutti gli attori del settore. In questo contesto, Bticino, brand italiano leader nel mercato della Smart Home e anima del sistema produttivo del territorio di Varese, porta l’eccellenza di una realtà locale, ma con uno sguardo del tutto internazionale. "La storia di BTicino è ben radicata nel tessuto economico e sociale italiano", dice Diego Gianetti (nella foto in alto), direttore commerciale dell’azienda.

La casa del futuro deve tendere per prima cosa al risparmio energetico. D’altra parte, le tecnologie legate agli edifici smart consentirebbero di ridurre i consumi energetici del 20-24% all’anno. In questo modo si taglierebbero tra il 19-28% le emissioni di anidride carbonica. Un bel risultato per vivere meglio, ma anche per l’ambiente. In termini economici il risparmio sarebbe importante, con una spesa evitata tra i 12-14 miliardi di Euro a livello di Sistema-Paese, pari a circa il 20-22% delle spese per consumi energetici sostenute dalle famiglie italiane nel 2022. "Il nostro Paese sta vivendo un momento di slancio per porre le basi della transizione smart, nonostante gli edifici italiani non si siano ancora adeguati agli standard per attuarla. L’80% del patrimonio immobiliare italiano ha infatti più di 30 anni e il 60% si trova nelle condizioni di dover migliorare la propria classe energetica da qui ai prossimi 5 anni. Oggi le normative a livello nazionale ed europeo, insieme alla convergenza di tecnologie che rendono possibile una serie di funzionalità del tutto nuove, stanno spingendo questo cambiamento. Adesso ci sono tutte le condizioni migliori per poter spingere sull’acceleratore della trasformazione digitale e smart", aggiunge Diego Gianetti.

L’offerta BTicino si rinnova ed è in continuo ampliamento, grazie all’integrazione di soluzioni che si adattano alle esigenze delle persone in termini di miglioramento della qualità della vita e riduzione dell’impatto ambientale ed economico. La produzione delle soluzioni di domotica, dalle placche intelligenti, agli antifurto di ultima generazione, fino alle colonnine di controllo da remoto di tutti i consumi domestici, avviene tutta nel distretto di Varese, dove BTicino è nata e dove negli ultimi vent’anni è diventata punto di riferimento per le infrastrutture elettriche per il residenziale. BTicino impiega quasi 3 mila persone in Italia ed è presente, con i propri prodotti, in 60 paesi del mondo.

"Sin dal 2000 siamo stati i promotori di un nuovo modo di pensare l’edificio, offrendo soluzioni capaci di agevolare la transizione smart del Paese. Abbiamo le competenze, l’esperienza e la sensibilità per poterlo fare da protagonisti. Tutta la nostra ricerca tecnologica e le nostre implementazioni sono funzionali allo sviluppo della casa intelligente, considerata come insieme di servizi per la persona. Il nostro punto di forza è l’offerta di sistemi per la gestione della casa modulabili e integrabili con soluzioni di facile utilizzo, immediate e il più possibile accessibili a tutti, anche in termini di investimento economico. Per questo investiamo in formazione rivolgendoci agli attori del nostro settore in modo da preparare i professionisti ad affrontare queste nuove sfide e lavoriamo sui consumatori, tramite la comunicazione digitale, per permettere loro una miglior conoscenza delle potenzialità della smart home e sensibilizzarli sulle possibilità di efficientamento energetico che le nuove soluzioni permettono", prosegue Gianetti.

La visione strategica dell’azienda guarda ad una sfida importante: l’utilizzo intelligente dell’energia che consente tra i numerosi vantaggi anche una riduzione degli sprechi. I sistemi attivi intelligenti sono elementi che contribuiscono in maniera significativa all’efficientamento energetico in ambito domestico e quindi, di conseguenza, al risparmio. Un esempio? La gestione intelligente del riscaldamento che, conclude Diego Gianetti "si può fare con un termostato smart o la possibilità di avere sempre sotto controllo i consumi sul proprio smartphone, senza dover aspettare la sorpresa della bolletta. Alcuni nostri prodotti hanno segnato momenti di trasformazione radicale di approccio al sistema abitativo. Con il sistema My Home (nella foto in basso), BTicino ha lanciato la prima installazione domotica diffusa nello spazio domestico, contribuendo alla creazione di un nuovo mercato. Crediamo che la tecnologia rappresenti un abilitatore di nuove possibilità in chiave di sostenibilità ed efficientamento".

Da sempre l’azienda pone uno sguardo attento al cambiamento, pronto ad intercettare le nuove esigenza e lavora per interpretarle. E la sostenibilità ambientale è un obiettivo che BTicino, aziende leader del Paese nel settore delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio, persegue in tutte le fasi del ciclo di vita dei propri prodotti, a partire dalla selezione delle materie prime e alla progettazione, passando alla produzione, all’imballaggio e alla distribuzione, fino alla gestione degli scarti. A valle, l’azienda distribuisce i propri prodotti coinvolgendo 230 distributori, 65.000 installatori, 34 aziende di assistenza tecnica e la Contact Center, supportandone la crescita.