Bruxelles svolta sui motori termici. Revisione anticipata dello stop al 2035

L’Europa svolta. In retromarcia. Bruxelles ha infatti deciso di anticipare la revisione del bando ai motori termici: già entro la fine dell’anno la Commissione Ue riaprirà il dossier sullo stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. È la prima correzione di rotta sul Green Deal di Ursula von der Leyen, che ora promette "maggiore flessibilità" e apre ufficialmente al ruolo dei biocarburanti, sostenuti dall’Italia, accanto agli e-fuel che piacciono tanto ai tedeschi. La decisione arriva dopo settimane di confronto con i governi e l’industria dell’auto, sotto pressione per i costi della transizione elettrica e il rallentamento della domanda.

Nel nuovo equilibrio, l’obiettivo è allentare i vincoli senza rinunciare alla decarbonizzazione: "Ho deciso di accelerare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2₂ per auto e furgoni, anticipandola entro la fine del 2025", scrive la presidente della Commissione nella lettera inviata ai leader Ue. La revisione, inizialmente prevista per il 2026, punta a rendere il passaggio all’elettrico più sostenibile per le imprese, dopo che a maggio aveva già reso più flessibile il calcolo delle sanzioni per i costruttori in ritardo sugli obiettivi intermedi al 2030: -55% di emissioni per le auto nuove e -50% per i veicoli leggeri.

Il cambio di rotta riflette la nuova priorità di Bruxelles: clima sì, ma senza compromettere la competitività. In linea con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che spinge per una maggiore tutela dell’industria tedesca e si dichiara soddisfatto di un "approccio finalmente pragmatico". Per rassicurare i Ventisette, divisi tra falchi verdi e governi industriali, von der Leyen ha promesso flessibilità anche sulla roadmap verso le emissioni zero al 2050. La dichiarazione d’intenti per il 2035 prevede un taglio tra il 66,25% e il 72,5% rispetto ai livelli del 1990. Per il 2040, Bruxelles propone una riduzione del 90%, ma introduce la possibilità di compensare fino al 3% del target con crediti internazionali di alta qualità.

Giovedì i capi di Stato e di governo definiranno le nuove linee guida. Poi, il 4 novembre, i ministri dell’Ambiente dovranno tradurle in obiettivi concreti in vista della Cop30 di Belém, dove l’Europa si presenterà con un’agenda verde meno ideologica e più industriale.