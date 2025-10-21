Martedì 21 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoAssalto ultrasAffitti breviManovraFurto LouvreBtp Valore
Acquista il giornale
EconomiaBruxelles svolta sui motori termici. Revisione anticipata dello stop al 2035
21 ott 2025
ANDREA ROPA
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Bruxelles svolta sui motori termici. Revisione anticipata dello stop al 2035

Bruxelles svolta sui motori termici. Revisione anticipata dello stop al 2035

Già a fine anno il riesame delle norme sulle emissioni di CO2. Più flessibilità e apertura ai biocarburanti

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

L’Europa svolta. In retromarcia. Bruxelles ha infatti deciso di anticipare la revisione del bando ai motori termici: già entro la fine dell’anno la Commissione Ue riaprirà il dossier sullo stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. È la prima correzione di rotta sul Green Deal di Ursula von der Leyen, che ora promette "maggiore flessibilità" e apre ufficialmente al ruolo dei biocarburanti, sostenuti dall’Italia, accanto agli e-fuel che piacciono tanto ai tedeschi. La decisione arriva dopo settimane di confronto con i governi e l’industria dell’auto, sotto pressione per i costi della transizione elettrica e il rallentamento della domanda.

Nel nuovo equilibrio, l’obiettivo è allentare i vincoli senza rinunciare alla decarbonizzazione: "Ho deciso di accelerare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2₂ per auto e furgoni, anticipandola entro la fine del 2025", scrive la presidente della Commissione nella lettera inviata ai leader Ue. La revisione, inizialmente prevista per il 2026, punta a rendere il passaggio all’elettrico più sostenibile per le imprese, dopo che a maggio aveva già reso più flessibile il calcolo delle sanzioni per i costruttori in ritardo sugli obiettivi intermedi al 2030: -55% di emissioni per le auto nuove e -50% per i veicoli leggeri.

Il cambio di rotta riflette la nuova priorità di Bruxelles: clima sì, ma senza compromettere la competitività. In linea con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che spinge per una maggiore tutela dell’industria tedesca e si dichiara soddisfatto di un "approccio finalmente pragmatico". Per rassicurare i Ventisette, divisi tra falchi verdi e governi industriali, von der Leyen ha promesso flessibilità anche sulla roadmap verso le emissioni zero al 2050. La dichiarazione d’intenti per il 2035 prevede un taglio tra il 66,25% e il 72,5% rispetto ai livelli del 1990. Per il 2040, Bruxelles propone una riduzione del 90%, ma introduce la possibilità di compensare fino al 3% del target con crediti internazionali di alta qualità.

Giovedì i capi di Stato e di governo definiranno le nuove linee guida. Poi, il 4 novembre, i ministri dell’Ambiente dovranno tradurle in obiettivi concreti in vista della Cop30 di Belém, dove l’Europa si presenterà con un’agenda verde meno ideologica e più industriale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Commissione Europea