Brt entra nella consegna dei prodotti alimentari freschi con Fresh

Un nuovo servizio destinato a diffondersi in tutta Italia. Brt, principale operatore del trasporto espresso della Penisola, allarga la propria offerta e punta sulla consegna di prodotti alimentari freschi. Il servizio è da poco attivo a Milano, Roma e Padova ed entro la fine del 2023 sarà esteso alle filiali Bologna e Torino. Nel secondo anno di avvio del servizio è prevista la copertura nelle principali città italiane.

Un servizio che arricchisce un'attività capillare sul territorio italiano. Brt conta oltre 200 filiali, 35 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, oltre 7.500 punti di ritiro e spedizione Brt-fermopoint.

Ora ecco anche Brt Fresh, in un settore strategico. In Italia, infatti, i prodotti freschi rappresentano il 50% del totale degli acquisti online di food: un mercato dal valore 4,8 miliardi di euro nel 2022.

"In un mondo sempre più connesso e con modalità di consumo in costante evoluzione, il nostro impegno è quello di garantire che i prodotti alimentari sensibili alla temperatura raggiungano la destinazione in condizioni ottimali. Con questo nuovo servizio, siamo pronti a offrire un'esperienza di spedizione di qualità, garantendo la temperatura ideale in tutta la filiera di distribuzione - spiega Simone Vicentini, Chief Business Development Officer di Brt -. Brt fresh è un'innovazione che va oltre l'ambito logistico perché permetterà la creazione di nuove opportunità di business per molte aziende del settore alimentare, indipendentemente dalla loro dimensione, consentendo di reinventare il modo di proporre le proprie eccellenze direttamente ai consumatori e su nuovi mercati".