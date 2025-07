Brillano i conti di Saipem. Boom degli ordini

Saipem e Subsea7 compiono un ulteriore passo verso le nozze annunciate lo scorso febbraio, annunciando di aver firmato un accordo vincolante di fusione, e l’amministrtatore delegato Alessandro Puliti ostenta ottimismo, con 8 miliardi di ordini previsti nella seconda metà dell’anno, che dovrebbero ampiamente compensare il calo del 39,3%, a 4,3 miliardi, degli ordini nel primo semestre. Un calo inatteso, unica nota stonata di una semestrale diffusa nella vigilia a borsa chiusa con ricavi in crescita del 12,4% a 7,21 miliardi, margine operativo lordo in rialzo del 35,2% a 764 milioni e risultato netto salito del 18,6% a 140 milioni.

La fusione con Subsea 7 – ricorda Puliti – si chiuderà "entro la metà del 2026. Siamo più che convinti della validità di questa operazione che creerà grande valore agli azionisti di Saipem e Subsea7". Al di là delle nozze che daranno vita a un colosso dell’energy services da 21 miliardi di ricavi, è nell’immediato però che si sostanzia la fiducia di Puliti. "Prevediamo un’accelerazione nella seconda metà anno – spiega l’ad di Saipem – e confermiamo le stime per l’intero esercizio", grazie a "ordini in negoziazione e gare che non possiamo comunicare finché non saranno concluse".

Infine c’è il Mozambico, progetto fermo dall’aprile del 2021 per cause di forza maggiore, che riprenderà entro l’estate, con lavori per 3 miliardi più le attività necessarie alla ripresa. In questo caso non c’è una data vera e propria per il riavvio, ma il processo per ripartire è stato ormai avviato insieme a TotalEnergies.

