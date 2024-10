Brembo acquisisce Öhlins: un'operazione strategica da 370 milioni di euro

Brembo, il colosso italiano dei sistemi frenanti, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Öhlins Racing, leader svedese nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni. L'operazione, del valore di 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro), rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Brembo.

Dettagli dell'acquisizione

L'accordo è stato siglato con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management. Il corrispettivo della transazione è di 405 milioni di dollari in assenza di cassa o debito finanziario, soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. L'acquisizione sarà finanziata utilizzando la liquidità disponibile di Brembo.

Profilo di Öhlins Racing

Fondata nel 1976, Öhlins ha sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma, e vanta una forte presenza internazionale. L'azienda impiega circa 500 persone distribuite tra due stabilimenti produttivi in Svezia e Thailandia, due centri di ricerca e sviluppo in Svezia e Thailandia e quattro sedi commerciali e di testing negli Stati Uniti, Germania, Thailandia e Svezia. Öhlins è rinomata per la sua tecnologia all'avanguardia nel settore delle sospensioni e ha una forte tradizione nel motorsport, fornendo componenti per campionati come MotoGP, Formula 1, World Superbike e NASCAR.

Prospettive finanziarie

Si prevede che Öhlins chiuderà il 2024 con un fatturato di circa 144 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato tra il 21% e il 22%.

Importanza strategica dell'operazione

L'acquisizione di Öhlins si inserisce perfettamente nella strategia di Brembo di espandere la propria offerta nel mercato automotive. Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo, ha commentato: "L'ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive. Con questa acquisizione, facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia per fornire soluzioni intelligenti e integrate ai clienti, sfruttando le sinergie tra le principali tecnologie per il corner del veicolo”.

Profilo di Brembo

Brembo, fondata nel 1961 in Italia, è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni. L'azienda conta circa 15.653 dipendenti in 15 paesi, con 32 siti produttivi e commerciali, 9 centri di ricerca e sviluppo, e ha registrato un fatturato di 3.849,2 milioni di euro nel 2023.

Conclusioni e prospettive future

L'acquisizione di Öhlins si aggiunge agli importanti investimenti realizzati da Brembo nei settori della moto e del racing negli ultimi anni. Questa mossa strategica permetterà a Brembo di consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato delle soluzioni integrate per il settore automotive, ampliando la propria offerta e rafforzando la capacità di innovazione. L'operazione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust, con il perfezionamento atteso per l'inizio del 2025.