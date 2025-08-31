Braccio di ferro sulle tariffe. I giudici Usa: dazi illegali . Trump va alla Corte Suprema

Nel bene o nel male Donald Trump non vuole perdere la prima pagina dei giornali e delle reti televisive, amiche o ribelli. La decisione della US Court of Appeal che ha giudicato illegali molte delle supertariffe che il presidente ha imposto ai Paesi alleati o rivali viene vista da osservatori e analisti internazionali come uno schiaffo in faccia a Trump per la sua caotica e non strategica guerra dei dazi. Siccome, però, il diavolo è sempre nei dettagli, la sentenza lascia la situazione invariata fino a metà ottobre per consentire al presidente di presentare ricorso a sua volta in appello per poi arrivare direttamente alla Corte Suprema.

Sarà questa, infatti, l’arbitro finale della partita sui dazi. Trump tra i nove piu alti magistrati del Paese sa di poter contare su una maggioranza di 6 giudici contro 3. Quelli che finora si sono sempre schierati a difesa della sua agenda e del suo potere. Ma siccome in gioco è un vero test sul mandato illimitato del presidente, qualche sorpresa potrebbe sempre arrivare. Specie se il potere giudiziario non si sente asservito al presidente di turno ma ai dettami della Costituzione degli Stati Uniti sulla quale hanno giurato al momento della nomina.

La stragrande maggioranza della popolazione americana – almeno 6 persone su 10 – è contro Trump e i dazi, da sempre detonatore di un rialzo dei prezzi al consumo. Questo sta già avvenendo sugli scaffali dei supermercati. Su questo la difesa di Trump è molto debole.

La corte d’appello ha inferto un duro colpo a Trump, il primo inquilino della Casa Bianca ad utilizzare l’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) del 1977 per imporre dazi, invocando gli squilibri commerciali, il declino del potere manifatturiero Usa e il flusso transfrontaliero di droga. Dietro alla decisione dei giudici c’è anche una piccola azienda vinicola di New York: Vos Selections. Victor Schwartz, il fondatore, 40 anni di attività, non avrebbe mai immaginato di dover presentare una denuncia come questa e di vincere. Almeno per ora. Ma Trump non si arrende e conferma che le tariffe restano in vigore. Uno stallo sui dazi darebbe fiato ai governi che hanno firmato con la pistola alla tempia e che sperano di rinegoziare gli accordi a prezzi più favorevoli per loro.