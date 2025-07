Bper vola verso la fusione con Pop Sondrio

Dalla Valtellina a Milano, passando per Modena e Parigi, il risiko bancario italiano gira vorticosamente. Bper ha vinto la sua battaglia: l’Opas su Banca Popolare di Sondrio si è chiusa con l’80,7% del capitale. Non abbastanza per il delisting, ma sufficiente per architettare una fusione per incorporazione, grazie ai numeri in assemblea. La banca guidata da Gianni Franco Papa si prende una fetta di territorio storico e blinda la sua posizione di terzo polo del credito nazionale. Ora può correre verso sinergie promesse per 290 milioni e 6 milioni di clienti, con oltre 400 miliardi di asset.

Mentre Bper festeggia, il fronte caldo del risiko si sposta più a sud, a Piazza Meda, dove si gioca una partita a tre tra Banco Bpm, Crédit Agricole e Mediobanca. I francesi, già al 19,8% del Banco, aspettano il via libera della Bce per salire fino al 29,9%. La motivazione ufficiale è tecnica: contabilizzare la quota come partecipazione strategica. Ma la mossa garantirebbe a Parigi il controllo di fatto su ogni futura operazione del Banco, scoraggiando incursioni di altri pretendenti e mettendo al sicuro il perimetro di influenza.

Sul versante Mediobanca, l’Ops su Banca Generali lanciata da Nagel è congelata. Dopo il rinvio dell’assemblea al 25 settembre, c’è il rischio che non si celebri mai, perché l’8 settembre si chiude l’offerta di Mps su Piazzetta Cuccia. Se Lovaglio riuscisse a sfondare il muro del 35%, l’Ops su Generali potrebbe saltare. Altrimenti Mediobanca – che giovedì presenterà i conti, attesi dagli analisti in crescita – tornerebbe libera di agire. In entrambi i casi saranno decisive le mosse degli azionisti pesanti: Delfin, Caltagirone, ma anche Enpam e Enasarco, finiti sotto la lente della Guardia di Finanza per i recenti acquisti sul mercato.

Andrea Ropa