Bper-Pop Sondrio in porto: adesioni al 58,3%

Con un balzo finale che l’ha portata a raccogliere il 58,3% del capitale della Banca Popolare di Sondrio, Bper chiude con successo la sua Opas e si prende le chiavi di uno degli ultimi baluardi del credito locale italiano. La soglia del 50%, superata grazie al ritocco al rialzo di un euro per azione, segna il punto di svolta: ora Modena può procedere verso la fusione per incorporazione, che richiede l’approvazione dei due terzi dell’assemblea della Popolare. E il voto di maggioranza, con l’ultima raccolta, non è più fuori portata.

"È un traguardo importante, per quanto ancora provvisorio", ha commentato l’ad di Bper, Gianni Franco Papa, che vede avvicinarsi l’obiettivo dei 290 milioni di sinergie promesse al mercato. Per la Sondrio è la fine dell’autonomia, di una storia che parte nel 1871, scolpita nella difesa dei territori, nella prudenza operativa e nell’identità di banca di prossimità, incarnata fino all’ultimo da Mario Pedranzini.

Sarà Modena a dare la linea, con la benedizione del socio forte Unipol, regista silenzioso ma risoluto di un’espansione cominciata anni fa con Unipol Banca, proseguita con le filiali di Ubi e culminata con Carige. Ora l’aggregato supera le 2.000 filiali e 6 milioni di clienti, consolidando Bper come terzo polo bancario italiano. I giochi non sono ancora del tutto chiusi: dal 21 al 25 luglio, per cinque sedute di Borsa, si riaprirà la finestra per ulteriori adesioni. Servirà un colpo grosso del retail valtellinese — finora ostico e legato all’identità locale — per raggiungere il 90% e avviare il delisting. Ma anche se il piccolo azionariato resistesse, la governance è ormai nelle mani di Bper, che potrà dettare tempi e assetti futuri.

Nel frattempo, anche a Mestre si brinda. Con la chiusura dell’Opas su Illimity, Banca Ifis ha superato il 91,3%, spianando la strada al delisting e al consolidamento dell’operazione. La quota finale, inclusa la riapertura dell’offerta, tocca il 92,5%, con possibilità per gli azionisti della banca fondata da Corrado Passera di beneficiare di un ulteriore compenso in contanti pari a 0,1775 euro ad azione.

Red. Eco.