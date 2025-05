Bper, il miglior trimestre di sempre: "Disponibili al dialogo con Sondrio"

Un utile netto di 443 milioni di euro, in crescita del 42% su base annua (escludendo le componenti straordinarie del 2024). Si sono chiusi con questo risultato i primi mesi del 2025 per Bper Banca, che ha presentato i dati di bilancio nella stessa giornata di Banca Mediolanum e Banca Ifis. I ricavi core di Bper sono saliti dello 0,8% a 1,35 miliardi circa, grazie alla contribuzione positiva delle commissioni nette, che hanno raggiunto i 541,1 milioni, con un incremento dell’8,5% su base annua.

"Abbiamo realizzato il migliore trimestre di sempre per utile netto consolidato, grazie a una dinamica commerciale eccellente in tutti i business: Retail, Corporate, Private & Wealth Management", ha detto l’ad della banca, Gianni Franco Papa, sottolineando l’impegno sul fronte del credito con 4,4 miliardi di nuove erogazioni, di cui oltre la metà destinati a progetti imprenditoriali. Riguardo all’Ops volontaria promossa su Banca Popolare di Sondrio, Bper rinnova la disponibilità al dialogo ma chiede al nuovo cda dell’istituto valtellinese un segnale di apertura. "Siamo aperti a sederci e a discutere con il management della banca" ma dopo aver "fatto la prima mossa, adesso abbiamo bisogno che facciano un passo verso di noi" perché come in un tango "se l’altro non vuole ballare non possiamo fare niente".

Nella giornata di ieri, ha presentato i risultati trimestrali anche Banca Mediolanum che ha archiviato la prima frazione dell’anno con un utile netto di 243,3 milioni, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche per l’istituto guidato da Massimo Doris, il business ha ricevuto un impulso dalle commissioni nette che si sono state pari a 316,2 milioni, in aumento del 9% mentre il margine da interessi si è attestato a 180 milioni.

A completare la rosa degli istituti di credito che hanno presentato ieri i dati trimestrali è stata Banca Ifis, che ha chiuso i primi tre mesi del 2025 con un utile netto di 47,3 milioni, il più alto degli ultimi 5 anni. I ricavi consolidati sono stati pari invece a 178,8 milioni. Banca Ifis ha ottenuto anche il via libera dalla Consob alla pubblicazione del prospetto relativo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio annunciata lo scorso 8 gennaio sul capitale di Illimity Bank. i cui azionisti potranno decidere se aderire tra il 19 maggio e il 27 giugno.