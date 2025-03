Bper: anno di svolta, assemblea il 18 aprile

Utile netto nel 2024 a quota 1,4 miliardi (in lieve flessione rispetto al 2023) e dividendo di 60 centesimi per azione per un ammontare complessivo pari a poco meno di 853 milioni. Bper banca ha comunicato ieri i risultati finanziari finali del 2024 e nel dettaglio, l’istituto ha terminato lo scorso anno con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 1,4 miliardi di euro, risultato che si confronta con gli 1,52 miliardi contabilizzati nel 2023, in seguito a maggiori imposte; l’utile ante imposte era salito del 19,1% a 2,05 miliardi di euro. In aumento, invece, il risultato della gestione operativa, che è salito da 2,44 miliardi a 2,54 miliardi di euro (+4,1%), in seguito alla diminuzione delle spese per il personale. I proventi operativi netti sono aumentati da 5,48 miliardi a 5,57 miliardi di euro, in seguito all’incremento del margine di interesse (+3,9% a 23,38 miliardi), grazie alla crescita degli spread commerciali e al miglioramento del funding mix.

A fine 2024 i crediti netti verso la clientela erano pari a 90,1 miliardi di euro aumento del 2,2% rispetto al dato di inizio anno. Alla stessa data le attività finanziarie ammontavano complessivamente a 29 miliardi di euro (20,7% del totale attivo). All’interno dell’aggregato i titoli di debito erano pari a 27 miliardi (93,1% del portafoglio complessivo) con una duration pari a 2,1 anni (al netto delle coperture) e includevano 16,4 miliardi riferiti a titoli governativi e di altri enti sovranazionali, di cui 11,3 miliardi di titoli di Stato italiani (in aumento del 13% rispetto a fine settembre 2024). "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, risultati – spiega Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper – che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario. Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi e oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo e, un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro di nuove erogazioni a sostegno di famiglie e imprese". Infine, la banca ha annunciato l’intenzione procedere con un’offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio.

Giorgio Costa