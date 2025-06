Box auto, dove costa di più comprare o affittare: la classifica

Roma, 23 giugno 2025 – Se l’acquisto o l’affitto di un immobile residenziale o commerciale, vede da tempo al primo posto Milano e Roma per quanto concerne il valore a mq, non va così per l’acquisto o l’affitto di un box auto. A rivelarlo è un’indagine di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo immobiliare, che ha fotografato i prezzi attuali dei garage in offerta in 12 grandi città, e ha analizzato le variazioni rispetto al 2021.

Box in vendita, la classifica nelle città

Nella classifica dei prezzi dei box in vendita, davanti a Milano si trovano infatti ben 3 città. In testa c’è Napoli, dove il costo medio di un posto auto al coperto supera di poco i 2.530 euro/mq. La città partenopea precede di circa 200 euro/mq Bologna e Firenze, che presentano prezzi molto simili: nel capoluogo emiliano-romagnolo i box in offerta si aggirano sui 2.350 euro/mq, mentre la città del David è ferma a 2.335 euro/mq. Milano è ai piedi del podio, seppur molto vicina sia a Bologna che a Firenze, con 2.310 euro/mq medi. Al quinto posto si trova Genova, che è anche l’ultima città a rimanere sopra la soglia dei 2.000 euro/mq, con una media di 2.095 euro/mq. Bisogna scorrere fino alla sesta posizione per imbattersi in Roma: nella Capitale per acquistare un box è necessario sborsare mediamente poco più di 1.700 euro/mq. Guardando al dato Italia nel suo complesso, un box in vendita nella Penisola costa attualmente circa 1.550 euro/mq. Nei grandi centri, vale a dire quelli che superano i 250.000 abitanti, si arriva fino a 1.821 euro/mq, mentre nei piccoli, al di sotto dei 250.000 abitanti, il costo si attesta sui 1.270 euro/mq.

Affitti, Firenze la più cara

Se si sposta il focus sugli affitti, la classifica subisce importanti modifiche. Firenze guadagna infatti il primo posto, ed è anche l’unica tra le grandi città in cui il prezzo di un box in locazione raggiunge i 12 euro/mq medi. Milano si prende la seconda piazza, con 11,5 euro/mq, mentre ad aggiudicarsi la terza e la quarta posizione sono Bologna e Napoli, con 11,3 euro/mq e 11,2 euro/mq rispettivamente. Rispetto alla graduatoria della vendita, Roma sorpassa Genova e sale al quinto posto: nella Capitale, la spesa media per affittare un box è di 10,7 euro/mq, mentre il costo nel capoluogo ligure ammonta a 9,5 euro/mq. Allargando lo sguardo a tutta l’Italia, il costo di un garage in affitto è pari a 9,2 euro/mq medi, con una importante differenza tra grandi e piccoli centri: nei primi la media è di 10,3 euro/mq, nei secondi è invece di 7,4 euro/mq.

Il confronto con il 2021

Se si effettua poi un confronto con il 2021, si nota come quasi ovunque i prezzi dei box siano cresciuti, in alcuni casi con incrementi a due cifre. Per la vendita, l’aumento record è quello di Bari, che in 4 anni ha guadagnato il 24,3%. Sopra il 20% anche Bologna (+22,5%), mentre al terzo posto c’è Venezia (+17,8%). Rialzi sopra il 10% a Milano (+13,8%), mentre Roma ha sperimentato una salita più contenuta (+8,5%). Verona è invece l’unica eccezione: qui, infatti, si è verificata una contrazione del 5,7%, dai 1.611 euro/mq del 2021 ai 1.519 euro/mq attuali. Ancora più consistenti, mediamente, gli incrementi per i box offerti in locazione. A Catania in 4 anni gli aumenti hanno raggiunto il +30% circa, e a Bologna, che si conferma al secondo posto anche per gli affitti, quasi il +27%. Roma, Napoli e Milano hanno segnato rispettivamente un +20,2%, un +18,8% e un +18,2%, mentre non hanno raggiunto la doppia cifra solo Torino (+9,3%) e Bari (+5,9%). In nessuna delle grandi città si evidenziano decrementi nel comparto delle locazioni. Ampliando, anche in questo caso, l’analisi a tutta la Penisola, dal 2021 a oggi l’incremento per i box in vendita è stato dell’8,8%, mentre per quelli in affitto del 10,8%. Va rimarcato, infine, come in tale arco temporale i grandi centri siano cresciuti molto più dei piccoli per le locazioni: +19,9% contro +5,7%.