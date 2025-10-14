La bottiglia d’acqua? E’ diventata un macchina. Tutti gli usi della plastica riciclata

Roma, 14 ottobre 2025 – L'era della plastica come rifiuto a perdere sembra finita. Oggi la plastica riciclata è una materia prima seconda di cruciale importanza, un “oro blu” che alimenta l'economia circolare e la competitività industriale. L'Italia, in particolare, è un hub virtuoso a livello europeo, trasformando i rifiuti in un fattore di sviluppo con ricadute positive in termini di risparmio energetico e riduzione di CO2.

I numeri del primato italiano e la sfida del riciclo

L'Italia si conferma leader in Europa nel riciclo complessivo dei rifiuti, vantando un tasso di utilizzo circolare della materia (materiali provenienti dal riciclo rispetto al consumo totale) che, nel 2023, ha raggiunto il 20,8%, quasi il doppio rispetto alla media europea dell'11,8%. Tuttavia, la filiera della plastica presenta sfide specifiche. Nel 2024, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in Italia ha superato 1,5 milioni di tonnellate, con una media pro capite superiore a 26 kg. Il tasso di riciclo effettivo degli imballaggi in plastica si è attestato intorno al 47-48%, un dato che si avvicina all'obiettivo UE del 55% entro il 2030, ma che richiede sforzi costanti in termini di qualità della raccolta e capacità impiantistica. Il riciclo meccanico della plastica consente all'Italia di risparmiare l'emissione di circa 7,2 milioni di tonnellate di Co2, generando al contempo un valore economico significativo. Il settore della plastica, nel suo complesso, ha generato nel 2020 un fatturato di 45,8 miliardi di euro.

Dalle bottiglie ai cruscotti: dove troviamo la nuova plastica

La plastica riciclata ha abbandonato l'uso esclusivo in prodotti di fascia bassa per diventare un componente strategico in settori ad alto valore aggiunto. Marchi italiani e internazionali hanno abbracciato l'Econyl, un filato di nylon rigenerato ricavato da vecchie reti da pesca e scarti di tessuto, utilizzato per abbigliamento sportivo, costumi da bagno e borse di lusso, fra cui Prada. Aziende di design come Magis e Pedrali producono sedie e arredi per l'outdoor in polipropilene riciclato. L'utilizzo di rPET al 100% per nuove bottiglie e contenitori alimentari è ormai uno standard per molti brand di bevande, chiudendo perfettamente il ciclo di vita. Le plastiche miste, difficili da riciclare separatamente, vengono trasformate in nuovi materiali compositi per panchine, recinzioni e pavimentazioni in ambienti esterni, garantendo durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

L'automotive guida la trasformazione

Il settore automobilistico, spinto dagli obiettivi di sostenibilità e dalla necessità di alleggerire i veicoli, è il laboratorio di eccellenza per la plastica riciclata. L'esempio della Fiat Grande Panda è emblematico della capacità italiana di trasformare un rifiuto complesso in risorsa strategica. La collaborazione con Tetra Pak e l'azienda italiana Lapo Compound ha portato alla creazione del Lapolen Ecotek, un composto a base di PolyAl (la frazione plastica e alluminio dei cartoni per bevande). Questo materiale viene impiegato per le plastiche interne, come cruscotto, console centrale e pannelli porta. Ogni veicolo utilizza materiale riciclato equivalente a circa 140 cartoni per bevande, dimostrando come materiali multistrato, un tempo difficili da trattare, possano trovare un'applicazione su larga scala nell'industria automotive. L'approccio non è isolato: Audi utilizza la microfibra Dinamica, ottenuta dal riciclo del poliestere, per i rivestimenti interni di sedili e tappezzerie. Inoltre, i tappetini sono spesso realizzati con l'Econyl, ricavato da reti da pesca recuperate, unendo l'impegno contro l'inquinamento marino all'innovazione interna. Mercedes-Benz ha l'obiettivo di raggiungere una media del 40% di materiali secondari nei suoi veicoli entro i prossimi dieci anni. La casa tedesca sperimenta l'utilizzo di schiume a base di Co2 per le imbottiture dei sedili e promuove il riciclo chimico per le plastiche più "ostiche" (come quelle da pneumatici usati), ampliando il raggio d'azione oltre il riciclo meccanico tradizionale. Questi esempi dimostrano che la plastica riciclata non è solo una scelta etica, ma una leva economica fondamentale per l'industria moderna, garantendo performance, riducendo i costi delle materie prime vergini e rafforzando l'immagine di marca nel contesto di una sempre maggiore attenzione del consumatore alla sostenibilità.