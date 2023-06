Bot, asta il 28 giugno 2023 per un valore di 4 miliardi di euro: la guida

Si avvicina l'appuntamento con l'asta dei Bot dal valore di 4 miliardi di euro. Non si tratta di una nuova emissione, ma la riapertura – per 1,5 miliardi – del Buono ordinario del tesoro 12 mesi con vita residua di sei (la scadenza è il 12 gennaio 2024) e del Bot a 6 mesi, per 2,5 miliardi di euro, con vita residua di cinque mesi, che scadrà il 30 novembre 2023.

L'asta dei Bot

All'asta possono partecipare soltanto gli operatori ‘specialisti in titoli di Stato’, mentre il risparmiatore può comprarli in banca.

I Bot possono essere sottoscritti dai risparmiatori per un importo minimo di mille euro, mentre, per quanto riguarda gli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i Bot a 196 giorni e a 153 giorni, la commissione massima è fissata per entrambe nella misura dello 0,10%.

Come funzionano le aste dei Bot

I Bot – spiega il Mef sul suo sito - sono titoli di breve durata che rimborsano alla pari, il cui interesse è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione. Da aprile 2009 i Bot sono collocati tramite aste competitive in cui le offerte degli operatori sono espresse in termini di rendimento anziché di prezzo. Gli intermediari ammessi alle aste possono inviare fino a cinque richieste – ciascuna di importo non inferiore ad 1,5 milioni di euro – indicando il nominale da sottoscrivere ed il relativo rendimento, con una differenza di almeno un millesimo di punto percentuale fra le cinque offerte. L’esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei Bot è affidata alla Banca d’Italia. Al termine della procedura di assegnazione dei Bot semestrali ed annuali è previsto un collocamento supplementare riservato agli operatori specialisti in Titoli di Stato, per un importo di norma pari al 10% del capitale nominale offerto nell’asta ordinaria.

Come investire in Bot

I Bot sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati al dettaglio e all’ingrosso. Grazie alla caratteristica di essere titoli zero-coupon, i Bot presentano indubbi vantaggi in termini di gestione, poiché l’esborso finanziario richiesto per questo tipo di investimento è di norma inferiore al valore nominale di rimborso. Inoltre non esiste l’esigenza di reinvestire i flussi percepiti periodicamente a titolo di interessi. Chi vuole acquistare un Bot in asta deve prenotare la quantità desiderata presso un intermediario autorizzato entro il giorno lavorativo precedente l'asta. Essendo titoli soggetti al regime di dematerializzazione, gli importi sottoscritti dei Bot sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. Le norme sulla trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato (decreto 15 gennao 2015) hanno fissato un tetto alle commissioni che le banche possono richiedere ai propri clienti per la sottoscrizione dei Bot. Queste non possono superare una percentuale del capitale sottoscritto pari a:

0,03% per i titoli con durata residua uguale o inferiore agli 80 giorni ;

per i titoli con durata residua uguale o inferiore agli ; 0,05% per i titoli con durata residua compresa tra gli 81 ed i 140 giorni ;

per i titoli con durata residua compresa tra ; 0,10% per quelli con durata residua tra i 141 ed i 270 giorni;

per quelli con durata residua giorni; 0,15% per i titoli con durata residua pari o superiore a 271 giorni .

per i titoli con durata residua pari o superiore .

Le commissioni si aggiungono al prezzo applicato dagli intermediari ai sottoscrittori, che è pari al prezzo medio ponderato risultante dall’asta. Le commissioni massime sono ridotte o annullate in alcuni casi particolari,cioè quando si verificano tassi prossimi allo zero o negativi. In dettaglio, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita (comprensivo della commissione e dell’imposta sostitutiva) risulta superiore a 100, l’importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto. Se, invece, il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.