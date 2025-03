Donad Trump affonda i mercati: giù le Borse anche oggi dopo l’attacco frontale al Canada

Milano, 11 marzo 2025 - Nuovo scossone sui mercati firmato Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato dazi del 50% su acciaio e alluminio dal Canada e minacciato: “Farò chiudere il settore auto”. Amplia le perdite Piazza Affari con il Ftse Mib che quando mancano poco meno di due ore alla chiusura degli scambi lascia l'1,81%. Svolta in negativo per Tim che perde l'1,49% dopo essere stata tra le migliori ne corso della giornata. In calo anche Stellantis -6% e le banche, con Intesa Sanpaolo -2,27%, Mps -3%, Mediobanca -2,69% e Unicredit -2,4%. Vendite anche per Bper -2,1% e Banco Bpm -1,31%.

Cadono tutti i listini del Vecchio Continente. Lo stoxx 600, l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, registra un calo dell'1,6%. Piazza Affari e Madrid cedono l'1,5%, Francoforte (-1,2%), Parigi (-1,1%), Londra (-1%).

Il settore dell’auto cede il 2,7%. Oltre a Stellantis male anche Volkswagen (-3,2%), Mercedes (-2,5%), Porsche (-2,8%), Bmw (-1,9%), Ferrari (-1,6%). Più contenuta la flessione di Renault (-0,4%).

Dopo un'apertura in altalena anche Wall Street è vira in deciso calo: alle 16 il Dow Jones perde l'1,25% a 41.384,34 punti, il Nasdaq cede lo 0,83% a 17.325,52 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,02% a 5.552,06 punti.