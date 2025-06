Borse europee in calo dopo l’attacco USA all’Iran: petrolio ai massimi e mercati sotto pressione

L’attacco sferrato dagli Stati Uniti contro tre siti nucleari e militari iraniani nel fine settimana ha scosso i mercati finanziari internazionali, ponendo subito alla prova la resilienza delle Borse europee nella prima seduta di lunedì 23 giugno 2025. La reazione degli investitori, pur negativa, è stata caratterizzata da ribassi contenuti, segno di una cautela diffusa ma non di panico generalizzato.

Apertura in calo, ma senza crolli

Le principali piazze europee hanno aperto la settimana in territorio negativo. L’indice Euro Stoxx 50 ha segnato un ribasso dello 0,53%, mentre a Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dell’1% a quota 38.796 punti. Perdite generalizzate anche per gli altri listini: il Cac40 francese ha ceduto lo 0,7%, il Dax tedesco lo 0,46% e l’Ibex35 spagnolo lo 0,49%.

A Milano, in particolare, si sono distinti in positivo i titoli legati al comparto petrolifero, come Eni, Saipem e Tenaris, sostenuti dal rialzo delle materie prime energetiche. Al contrario, hanno sofferto titoli come Buzzi, Campari e Popolare di Sondrio.

Petrolio e gas in rialzo sui timori per lo Stretto di Hormuz

L’attacco americano ha immediatamente innescato una crescita dei prezzi degli idrocarburi. Il Brent è salito dell’1,53%, raggiungendo i 78,19 dollari al barile, mentre il WTI ha segnato un +1,48% a 74,93 dollari. Si tratta dei massimi da gennaio, con un incremento del 13% per il Brent dall’inizio delle tensioni a metà giugno. Anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam è aumentato del 2%, attestandosi a 41,90 euro al megawattora.

Il timore principale dei mercati riguarda la possibilità che l’Iran decida di chiudere lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale attraverso cui transita oltre il 20% del petrolio e gas mondiale. Per ora, questa misura estrema non è stata attuata, ma il Parlamento iraniano ha approvato il blocco strategico, demandando la decisione finale al Consiglio supremo di sicurezza nazionale5. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di esercitare pressioni su Teheran affinché eviti la chiusura, consapevoli dell’impatto globale che avrebbe una simile mossa.

Mercati azionari: volatilità sotto controllo

Nonostante il clima di tensione, la reazione delle Borse è stata nel complesso ordinata. Gli analisti sottolineano come gli investitori abbiano già superato una serie di importanti decisioni di politica monetaria e ora guardino con attenzione ai primi dati aziendali e agli sviluppi geopolitici. La possibilità di un’escalation militare resta il principale elemento di rischio: un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz farebbe schizzare i prezzi dell’energia e alimenterebbe pressioni inflazionistiche, con effetti negativi sui mercati azionari.

In questo contesto, i titoli del settore difesa hanno beneficiato delle nuove tensioni, anche in virtù della decisione dei 32 Paesi della Nato di destinare il 5% del PIL alla spesa militare.

Valute, oro e criptovalute: movimenti moderati

Sul mercato valutario, il dollaro si è rafforzato leggermente sull’euro (+0,2%), mentre l’oro ha subito un lieve calo (-0,4%), segnale che gli investitori non hanno ancora cercato rifugio massiccio nei beni considerati sicuri32. Anche il Bitcoin ha registrato una lieve flessione, a 101.931 dollari (-0,8%).

Prospettive e incertezze

La giornata di lunedì si è dunque aperta all’insegna della cautela, con i mercati che restano in attesa di capire come evolverà la situazione. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito che il Paese “non si arrenderà mai alla prepotenza e all’oppressione”, mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi si trova a Mosca per colloqui con Vladimir Putin, segno che la partita si gioca anche sul piano diplomatico.

Gli investitori monitorano con attenzione i dati macroeconomici in uscita nei prossimi giorni, ma è chiaro che ogni sviluppo nella crisi tra Stati Uniti e Iran potrebbe rapidamente cambiare il quadro di riferimento.