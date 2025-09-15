La minaccia russa fa volare i titoli della Difesa in Borsa. Ecco chi e quanto ha guadagnato di più

Milano, 15 settembre 2025 – Il comparto della difesa regna sovrano in Borsa. L’interesse degli investitori sulle azioni del comparto non sembra una moda passeggera, anzi. Dall’invasione russa dell’Ucraina fino al conflitto in tra Israele e Hamas i titoli del settore hanno ampiamente superato la media in termini di crescita di Borsa. Da inizio anno al 17 giugno l’Euro Stoxx Defence, che raccoglie le principali azioni europee del settore ha registrato un rialzo del 41,6% contro il +6,1% messo a segno dall’indice generale Euro Stoxx 600.

I venti di guerra fanno schizzare le quotazioni delle azioni delle aziende militari

Titoli della difesa ai massimi storici

Da giugno ad oggi i valori sono scesi e poi risaliti e oggi le big del settore hanno raggiunto i loro masimi storici. I primi due Etf settoriali per masse gestite (VanEck e HanEtf) hanno portato a casa fra il 34 e il 31% di performance e la tedesca Rheinmetall proprio oggi, 15 settembre, ha raggiunto il suo massimo storico a 1.940,5 euro per azione con un rialzo che sfiora il 50% in sei mesi.

Ma Leonardo non è da meno con una performance di oltre il 150% in un anno. “L’aumento della spesa per la difesa è ora una priorità assoluta per i governi europei, e prevediamo un ulteriore incremento delle opportunità di business per le aziende del settore in Europa” scrive l’agenzia di rating Morningstar chiarendo che “i vincoli alla capacità produttiva sul continente, dovuti a un declino secolare della spesa militare negli anni passati, fanno sì che ci si attenda ancora un’elevata quota di importazioni di armi ed equipaggiamenti — principalmente da fornitori americani — ma le aziende europee sono ben posizionate per beneficiare delle forniture locali.

Enormi investimenti del settore

Il prossimo strumento Security Action for Europe (Safe), che prevede 150 miliardi di euro in prestiti per gli Stati membri dell’Unione Europea destinati ad acquisti comuni, contribuirà a sostenere questa dinamica”. Nel 2024, la spesa per la difesa dei 27 Stati membri dell’Ue ha raggiunto l’importo di 343 miliardi di euro: un aumento del 19% rispetto al 2023, portando il livello all'1,9% del Pil. Lo affermano i dati dell'Agenzia europea per la difesa (Eda). Un incremento dettato dagli investimenti: per la prima volta, gli investimenti nella difesa hanno superato i 100 miliardi di euro, pari al 31% della spesa totale. Nel 2024, inoltre, 25 Stati membri hanno aumentato le spese per la difesa in termini reali, uno in più rispetto al 2023, mentre solo due Paesi (Portogallo e Irlanda) hanno registrato un lieve calo. Sedici Stati membri hanno aumentato la spesa di oltre il 10%, rispetto agli undici del 2023. Per il 2025, secondo il report, la spesa per la difesa dell’Ue dovrebbe raggiungere 381 miliardi di euro, con una stima al 2,1% del Pil: superando per la prima volta l’obiettivo Nato del 2% da quando l’Eda raccoglie i dati.

Gli appalti futuri

In particolare, aggiunge l’agenzia di rating Morningstar, “in Italia, Leonardo prevede di ottenere tra il 30% e il 50% degli appalti pubblici aggiuntivi per la difesa; in Germania, Rheinmetall AG potrebbe aggiudicarsi tra il 30% e il 45% dei nuovi investimenti nella difesa. Ciò riflette anche l’interesse nazionale nel sostenere l’industria locale, come già avvenuto in passato.

Le aziende dei Paesi con maggiori margini di crescita nella spesa per la difesa sono meglio posizionate per beneficiare di questa situazione. Attualmente la Germania spende poco più del 2% e ogni punto percentuale aggiuntivo vale circa 45 miliardi di euro di spesa.

Nato e spese militari

I membri della Nato sono impegnati a spendere almeno il 2% del proprio Pil per la spesa militare, ma circa un terzo dell’alleanza non raggiunge ancora questo target, tra cui Portogallo (1,55%), Italia (1,49%), Canada (1,37%), Belgio (1,3%) e Spagna (1,28%). L’aspettativa che, come minimo, questi ritardi saranno colmati aveva già innescato un’ondata d’investimenti sulle maggiori azioni del settore.

Il ReArm Europe

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, pur tra le polemiche, ha preannunciato il piano ReArm Europe, un’iniziativa che potrebbe mobilitare fino a 800 miliardi di euro per rafforzare la sicurezza del continente. Tutti fondi che andranno a incrementare la spesa in difesa e quindi la produzione di armamenti in un tempo che si preannuncia medio-lungo.

I titoli di settore protagonisti del mercato

Airbus Defence & Space (Francia/Germania), con 138 miliardi di ricavi, è leader nell'aerospazio e difesa, con un focus su velivoli da trasporto militare, satelliti e sistemi di sorveglianza. La divisione Military Aircraft è responsabile dell’A400M, del caccia Eurofighter (prodotto con BAE e Leonardo) e del drone Eurodrone. Airbus è un attore chiave nella difesa spaziale, con satelliti per telecomunicazioni e sorveglianza. Ha una partecipazione in MBDA, il principale produttore europeo di missili. Oggi ha raggiunto il suo massimo storico a 196,30 euro per azione ma per gli analisti resta un titolo da acquistare. Al secondo posto Rolls-Royce Defence (Regno Unito), con circa 66 miliardi di sterline di ricavi. La divisione Defence di Rolls-Royce è specializzata nella propulsione per aerei da combattimento e navi militari. Produce il motore Eurojet EJ200 per l’Eurofighter e sistemi per velivoli da trasporto strategico come il Trent 700. Oggi ha raggiunto quota 1.145,50 sterline, record storico, e anche qui, ancora più che per Airbus, il consiglio è “buy”. In terza posizione si colloca BAE Systems, 48 miliardi di sterline di ricavi, è uno dei maggiori fornitori di sistemi di difesa globale, con un portafoglio che include aviazione militare, sistemi navali e veicoli corazzati. Il segmento Air sviluppa il caccia Eurofighter e il futuro programma Tempest. BAE ha una forte presenza nella cyber warfare e nell’intelligenza artificiale per la difesa. Il titolo oggi ha superato quota 2mila sterline ma gli operatori sono convinti che sia assolutamente da comprare. Sta andando fortissimo anche la tedesca Rheinmetall, oltre 52 miliardi di ricavi, il principale produttore europeo di veicoli corazzati, artiglieria e munizioni, ed è stata la best performer del comparto nel 2025 (+85% da inizio anno al 4 marzo). Rheinmetall è anche il fornitore del sistema Skynex, una delle piattaforme di difesa aerea più avanzate in Europa. Rheinmetall è il principale produttore mondiale di sistemi di difesa aerea basati su cannoni ed è l'unico fornitore di un'intera gamma di sistemi di controllo del fuoco, lanciamissili guidati protetti e integrati. Il titolo viaggia intorno ai 1.940 euro, appena soytto i suoi massimi ma per un terzo degli analisti citati da Fineco è da “outperform” (nessuno ne suggerisce la vendita). La francese Thales, 45 miliardi di ricavi, oggi ha guadagno il 4,67% ed è salita oltre i 262 euro per azione, vicinissima ai suoi massimi e con un “outperform” da parte degli analisti. Thales è specializzata in elettronica militare e sistemi di difesa avanzati. Fornisce radar e sensoristica per aerei e navi, inclusi i radar AESA per il Rafale e le fregate francesi. La divisione Cybersecurity & Space offre soluzioni per la difesa cibernetica e satelliti militari. Al sesto posto per ricavi la italiana Leonardo (26 miliardi), attore centrale nei settori aerospaziale, elettronico e difesa terrestre/navale. Il segmento Elettronica per la Difesa è il principale per ricavi, con radar, avionica e guerra elettronica. Le principali divisioni di Leonardo sono: elicotteri (29% dei ricavi), elettronica per la difesa (43%) e aeromobili (16%). Inoltre, detiene il 36% del programma Eurofighter, il più avanzato progetto aeronautico europeo. Vola il titolo che oggi segna 52 euro, a un passo dal suo record, e gli analisti che consigliano buy. Secondo Morningstar Dbrs, "Leonardo mostra solidi parametri creditizi, compatibili con un rating investment grade, e ha annunciato l’impegno a ridurre il debito del 50% entro il 2026. Nonostante la diversificazione, i margini Ebit sono inferiori a quelli di concorrenti come la britannica BAE Systems, e secondo PitchBook, la redditività dovrebbe restare stabile nei prossimi anni, dato l’investimento in capacità produttiva".