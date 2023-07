Venduta a 58mila euro una borsa piccola quanto un granello di sale

Una borsa più piccola di un granello di sale, da guardare con un microscopio. Non sicuramente l’alleata di chi è solito portarsi con sé qualsiasi cosa. Ma se piccola è la dimensione, non si direbbe lo stesso per il prezzo: la borsa è stata, infatti, venduta all'asta alla cifra di 63.750 dollari, l'equivalente di 58mila euro. Il generoso acquirente ha ricevuto anche un microscopio con display digitale, indispensabile per ammirare l'acquisto. La borsa misura 657 x 222 x 700 micrometri e potrebbe benissimo perdersi dentro la cruna di un ago.

Lo zampino Mschf

La “Microscopic Handbag”, di colore verde acido, che richiama nel design il celebre marchio Luis Vuitton, è stata in realtà realizzata con la stampa 3D da Mschf, un collettivo artistico americano con sede a Brooklyn. Mschf non è nuovo all’uscita di creazioni controverse: tra le opere prodotte, molte nel mondo della moda, come le Satan Shoes, Nike Air Max contenenti sangue prelevato dai membri del collettivo e gli stivali rossi ispirati ad Astro Boy.

Più un’opera d’arte che un accessorio

La borsa è stata in mostra alla galleria Perrotin, 8 Avenue Matignon di Parigi dal 20 al 24 giugno, esposta in una custodia di gel sigillata e premontata sotto un microscopio, ed è stata in seguito battuta all'asta da Joopiter, la casa d'aste fondata da Pharrell Williams.

Le scarpe da 1000 dollari

Tra le follie firmate Mschf, oltre alle Satan Shoes anche le Jesus sneaker, modello Nike con acqua santa nella suola trasparente. Le scarpe di satana, sempre modello erano state personalizzate in collaborazione con il rapper Lil Nas X, con la promessa di contenere una goccia di sangue umano all'interno delle suole. Nike, anche questa volta, non è parte ufficiale del progetto, e ha, anzi, fatto causa al collettivo newyorkese per bloccare la release. E ora Mschf sta chiedendo a chi ha acquistato le scarpe di restituirle, con adeguato rimborso. Le 666 paia erano andate sold out in brevissimo tempo per 1000 dollari l'uno e avevano poi raggiunto la cifra record di 15mila dollari in un'asta su Ebay.