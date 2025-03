Borsa oggi: Wall Street affonda, Nasdaq a -3,2%. Milano in rosso: cosa sta succedendo

Milano, 10 marzo 2025 – Lunedì difficile per le Borse mondiali. A trascinare i listini al ribasso è oggi Wall Street, che apre in rosso e peggiora nel corso del pomeriggio. Il Dow Jones poco prima delle 16 perde l'1,03% a 42.365,84 punti, il Nasdaq cede il 3,20% a 17.613,55 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,02% a 5.653,64 punti. Su New York pesano l’effetto dazi e i rinnovati timori di recessione. Particolarmente significativo l’andamento di Tesla che nel pomeriggio italiano lascia sul terreno l’8,5%.

Operatore di Borsa a Wall Street (Afp)

Non ha certamente aiutato l'intervista rilasciata da Donald Trump a Fox News, dove il tycoon ha ammesso che l'economia americana attraverserà "un periodo di transizione" legato all'implementazione delle sue politiche e non ha voluto escludere che gli Usa possano entrare, appunto, in recessione economica. "I mercati stanno diventando più preoccupati per le prospettive di crescita nel 2025", ha affermato il capo economista di Ubs, Paul Donovan. Piazze che avevano già espresso, a suon di rossi sui listini, i timori di una imminente guerra commerciale con spinte protezionistiche.

Soffre anche il dollaro, sui minimi da novembre sull'euro, con cui scambia a 1,085. La moneta unica ha ripreso terreno dopo un tuffo a 1,081 scatenato dal no dei verdi tedeschi alla riforma del freno al debito.

Borsa Italiana e le europee

La delicata situazione americana e il rosso di Wall Street getta nel vortice anche Borse europee, nonostante i dati rassicuranti sull’economia dell’Eurozona. Francoforte perde il 2%, Londra lo 0,8%, Parigi cede lo 0,7% e Milano lascia sul terreno oltre l’1%. Piazza Affari è appesantita dalle banche, mentre sono positivi gli industriali così come in rialzo viaggiano i principali titoli energetici. Da segnalare, fuori dal paniere principale, il forte ribasso del titolo Juventus che arriva a cedere quasi il 4% dopo la pesante sconfitta in campionato con l’Atalanta. Un ko che allontana le speranze scudetto per i bianconeri, ma soprattutto mette a rischio, ed è questo il dato che più preoccupa i mercati, la partecipazione alla prossima Champions League.

Titoli di Stato

In un contesto del genere, riprendono quota le ‘scommesse’ su un taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Aspettative che riflettono su un calo dei rendimenti dei titoli di Stato, specialmente negli Usa. Il Btp italiano cede 3 punti base al 3,927% mentre lo spread con il Bund è poco mosso a 112 punti base.