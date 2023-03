Borsa italiana oggi. Indici e quotazioni dei mercati europei dopo il caso Credit Suisse

La reazione delle Borse all'acquisto "forzato" di Credit Suisse da parte di Ubs è stato negativo. Già in mattinata le Borse asiatiche non si erano aperti positivamente. La Borsa di Milano (foto Imagoeconomica) Borse chiudono in rialzo Sospiro per gli investitori e chiusura in rialzo per le Borse europee, dopo il salvataggio del Credit Suisse e l'intervento delle banche centrali, scese in campo per fornire maggiore liquidità al sistema finanziario. A Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso con un guadagno dell'1,59%, a Parigi il Cac40 dell'1,27%, a Francoforte il Dax dell'1,15%, a Londra il Ftse100 dello 0,96%, a Madrid l'Ibex35 dell'1,29%. Asia in rosso Seduta in rosso per le Borse asiatiche dopo l'accordo per l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, mentre Shenzhen e Shanghai contengono i ribassi allo 0,4%. In calo i future sull'Europa e sugli Stati Uniti con quello sull'Euro Stoxx 50 che cede l'1,1% e quelli su Dow Jones e Nasdaq in flessione dello 0,8% e dello 0,4%. Dopo una prima valutazione positiva del salvataggio e dell'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali, che aveva spinto i future sull'Euro Stoxx...