Borse oggi, l’Asia tenta il rimbalzo: Tokyo +6%. Attesa per Piazza Affari

Milano, 8 aprile 2025 – Dopo un’altra giornata pesantissima per le borse mondiali e in particolare per Piazza Affari che ieri ha perso il 5% ci sono timidi segnali di un rimbalzo dalle borse asiatiche. Dopo l’imposizione dei Dazi reciproci voluti dall’amministrazione Trump la situazione appare comunque confusa fra continue voci di possibili marce indietro Usa (poi smentiti), controdazi (di Cina e Ue) e possibili negoziati.

L'andamento delle Borse asiatiche risente ancora dell'introduzione dei dazi di Trump