Extraprofitti, borsa di Milano rimbalza. Titoli bancari in forte rialzo dopo il crollo di ieri

Milano, 9 agosto 2023 – Borsa in rialzo in apertura di giornata. A Milano partenza di rincorsa per il Ftse Mib, in rialzo dell'1,26 per cento. Dopo la giornata nera di ieri con le azioni bancarie che avevano bruciato nove miliardi di capitalizzazione, i titoli bancari rimbalzano, segnale che la tassa sugli extra profitti delle banche sembra essere stata già 'digerita' dal mercato. Ieri sera il Mef aveva chiarito che ci sarà un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2 per cento.

I guadagni delle banche restano comunque limitati rispetto alle perdite precedenti dell'8-10%. Ora Intesa è sul +1,8%, Unicredit +2,2%, Bper +1,3%, Bpm +1,5%, Mps +0,6%. Sul resto del listino Stm sale dell'1,1%, nell'energia bene i petroliferi con Eni +1,5%, Tenaris +1,5%, su anche Enel (+1,1%).

Sotto la spinta della rincorsa dei titoli bancari in Italia, rimbalzano anche le borse europee. Londra ha aperto in rialzo dello 0,64%, Parigi dell'1,12%, Francoforte dello 0,9% e Madrid dell'1,1 per cento.