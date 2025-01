(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Nib segna un rialzo dello 2,06% a 20.872 punti. Tra i titoli in evidenza Luxottica (+2,88%), Eni (+2,51%) e Bper (+2,71%). Nessun titolo in rosso sul paniere principale.