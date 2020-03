Milano, 20 marzo 2020 - Dopo la giornata di ieri che ha visto la Borsa di Milano chiudere in territorio positivo a + 2,29%, oggi Piazza Affari ha aperto in deciso rialzo: il Ftse Mib ha segnato un + 2%. Bene anche l'apertura degli altrri listini europei: Mercati azionari tutti postivi nelle prime battute della seduta: Londra ha aperto in crescita del 4,1%, Parigi e Francoforte del medesimo 5,4%. Col, passaredei minuti si amplia il trend positivo: Milano guadagna quasi il 4%, Francoforte il 6%, Madrid il 4,6% e Parigi quasi il 5%.

Lo spread apre in calo a 184 punti base.

I mercati asiatici asiatici chiudono in rialzo

Le Borse cinesi terminano laseduta con buoni rialzi: l'indice Composite di Shanghai sale dell'1,61%, a 2.745,62 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna

l'1,28%, a quota 1.704,46. Poderoso balzo per Seul. Il listino coreano rimbalza con i guadagni di Wall Street e la fiducia generata dalle misure prese a livello globale contro la pandemia del coronavirus: l'indice Kospi guadagna il 7,44%, a 1.566,15 punti. Chiusa per festività la Borsa di Tokyo. Sydney ha chiuso a + 0,7%. La Borsa di Hong Kong rimbalza di oltre il 2,5% in avvio. Attesa anche per quanto accadrà a Wall Street.

Gentiloni: "Guai andare in ordine sparso"

"La dimensione della risposta comune ancora non è adeguata ma sono stati fatti passi straordinari. Se rispondiamo in ordine sparso rischiamo una crisi dell'Unione europea, ma se invece coordiniamo la nostra risposta, se facciamo della Bce l'unico scudo possibile sul piano finanziario, se cambiamo e adeguiamo le nostre regole, allora c'è da essere ottimisti sul progetto europeo". Così il commissario europeo dell'Economia, Paolo Gentiloni, a 'Radio anch'io' su Radio1.

Lagarde: "La Bce farà la sua parte"

La Bce farà "la sua parte per sostenere ogni cittadino dell'area euro in questo momento di estrema difficolta''. A scriverlo è la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde in un intervento su 'Repubblica'.

Il petrolio conferma il rimbalzo

Il petrolio conferma il rimbalzo messo a segno ieri, quando i corsi del greggio hanno registrato il rialzo giornaliero piu' marcato di sempre dopo aver toccato il giorno precedente iminimi dal 2002. Il future maggio sul Wti sale del 5,48% a 27,33 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent sale del 4% a 29,61 dollari.