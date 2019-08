Milano, 5 agosto 2019 - La Borsa italiana comincia la settimana con il segno meno. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -0,61% a quota 20.918 punti. Poi a metà mattinata arriva a perdere l'1,31% e quindi prova a contenere il rosso nel primo pomeriggio con la risalita delle banche, restando comunque intorno a -1%. Pesanti in particolare Moncler, Stmicroelectronic, Prysmian, Cnh e Pirelli Intanto lo spread fra Btp e Bund, dopo un'apertura stabile a 201, mostra un andamento in rialzo e si colloca a 204 punti base. Il tasso del decennale si colloca al 1,526%.

Milano è comunque la migliore delle principali Borse europee che hanno aperto le contrattazioni in negativo, sulla scia della chiusura in rosso fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a -1,70%. I listini accentuano le perdite nel corso della mattinata, spaventati dalla disputa commerciale tra Cina e Usa dopo che Trump ha annunciato nuovi dazi, e anche dai disordini a Hong Kong. Gli investitori sono nervosi e questo si riflette sull'andamento dei listini, non solo asiatici, ma anche del Vecchio Continente. Nel pomeriggio Parigi lascia sul terreno l'1,8%, Londra oltre il 2%, mentre Francoforte cede circa un punto e mezzo.

Sul fronte asiatico la Borsa di Hong Kong scivola e cede il 2,9% nel terzo giorno consecutivo di proteste contro il governo. Affonda l'indice del comparto tecnologico coreano (-7,4%). A Shanghai l'indice Composite cede l'1,62% a 2.821 punti, mentre a Shenzhen il Component lascia sul campo l'1,66% a 8.948 punti.

Wall Street in forte calo

Apertura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,44% a 26.094,73 punti, il Nasdaq cede il 2,24% a 7.824,20 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,57% a 2.886,04 punti.

Dazi, tensione sullo Yuan

Per quanto riguarda il mercato valutario, da segnalare la svalutazione dello yuan che supera per la prima volta dal 2008 la soglia di 7 sul dollaro. Il mercato scommette sulla disponibilità della Cina di lasciar svalutare la propria moneta in risposta alla guerra dei dazi Usa. Duro l'intervento di Donald Trump, sul tema. "La Cina ha abbassato il prezzo della sua valuta quasi a un minimo storico - scrive su Twitter il presidente Usa -. Questo è chiamato 'manipolazione della valuta'. Fed stai ascoltando? Questa è una violazione che indebolirà la Cina nel tempo"

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Istat: scenario in lieve miglioramento

Buone notizie, almeno parzialmente, arrivano dalla nota mensile dell'Istat: a luglio l'indicatore anticipatore ha interrotto la tendenza alla flessione in atto dalla fine dello scorso anno, prospettando uno scenario di lieve miglioramento dei livelli produttivi. L'istituto evidenzia che il clima di fiducia dei consumatori ha registrato un marcato aumento, diffuso a tutte le componenti. Il recupero della fiducia ha coinvolto anche le imprese ad eccezione di quelle manifatturiere. Le prospettive per gli scambi internazionali, penalizzate dal protrarsi delle tensioni commerciali e dal rallentamento dell'attività economica in Cina, rimangono negative.

L'Istat ricorda che in base alla stima preliminare, nel secondo trimestre 2019, il Pil italiano ha registrato una variazione congiunturale nulla a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell'industria e di un contenuto incremento in quello dei servizi. A giugno, l'indice destagionalizzato della produzione industriale, dopo l'ampio incremento di maggio, si è ridotto marginalmente in termini congiunturali. A seguito dell'evoluzione positiva nella prima parte dell'anno, a giugno l'occupazione ha mostrato una stabilizzazione e il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente, pur non riducendo il gap con la media dell'area euro. Sotto la spinta dei ribassi dei beni energetici, a luglio, l'inflazione ha continuato a rallentare e si è ampliato il differenziale negativo con la dinamica dei prezzi al consumo nell'area dell'euro e nei principali partner europei.