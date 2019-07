Milano, 12 luglio 2019 - Mattinata positiva, oggi, per la Borsa italiana. Piazza Affari si muove in lieve rialzo e lo spread è a 196 punti base. Le borse europee godono degli effetti positivi in seguito sulla scommessa che le politiche monetarie delle principali banche del mondo saranno accomodanti.

A circa un'ora dall'apertura il Ftse Mib sale dello 0,18%. Fra gli istituti di credito brillante Ubi (+1,99%); in lieve calo invece Fineco. Si muove in territorio positivo Atlantia (+0,78%) il cui cda ieri ha aperto alla valutazione di un intervento su Alitalia. Ben intonati i petroliferi, capeggiati da Saipem (+1,2%); denaro anche sull'industria con gli acquisti che premiano Fca nel comparto auto (+0,79%) e Prysmian (+1%) negli altri settori.

In Europa bene Londra con un +0,23% fatto registrare dal Ftse 100 e Parigi con il Cac40 che avanza dello 0,28%. Lievemente sotto Francoforte con il Dax che perde lo 0,08%. Ieri il Dj ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,85% toccando un nuovo record a 27.088 punti dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell sull'impegno a comportarsi in modo appropriato per sostenere la crescita dell'economia. In Asia la piazza di Tokyo in scia a Wall Street ha fermato il Nikkei 225 a 21.685 punti, con un incremento dello 0,20%.

​Visco (Bankitalia)

"I mercati hanno risposto positivamente alle recenti decisioni del governo e della Commissione; è la dimostrazione che è possibile innestare un circolo virtuoso tra politica di bilancio e condizioni finanziarie dal quale può derivare un impulso forte e duraturo dell'attività economica", afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo all'assemblea Abi.

Visco registra la discesa dello spread al di sotto dei 200 punti base "con la decisione della Commissione europea di non raccomandare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo", ma "per consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico - sottolinea all'assemblea dell'Abi - l'orientamento prudente della politica di bilancio andrà confermato in un quadro di più lungo periodo".

Patuelli (Abi)

"Il debito pubblico italiano, sempre crescente dalla fine degli anni Sessanta, è la principale palla al piede dello sviluppo e dell'occupazione" e "il suo continuo incremento è la principale causa dello spread" che "impoverisce gli italiani". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel discorso all'assemblea annuale. "Non ci rassegniamo a una economia italiana che cresce troppo poco, quando cresce, mentre aumenta sempre il debito pubblico" né a "uno spread elevato che appesantisce i fattori produttivi".