Milano, 3 luglio 2019 - L'Italia schiva la procedura d'infrazione per eccesso di debito con la Ue e i mercati festeggiano: lo spread bund-btp scende e si assesta intorno ai 200 punti, facendo correre Piazza Affari, che spicca oggi come il migliore fra i principali listini europei. A Milano il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni con un rialzo del 2,4%, sostenuto dal buon andamento dei bancari; ad aiutare i listini anche l'arrivo alla Bce di Christine Lagarde e nel board della Fed di due nuovi membri che i mercati vedono come 'colombe'. Gli istituti di credito, grazie anche alla ripresa di valore dei Btp, scattano in avanti: i big Intesa Sanpaolo e Unicredit salgono rispettivamente del 5,08 e del 5,57%, mentre Ubi e Banco Bpm chiudono con un aumento di oltre il 6,5%.

Bene anche l'industria: nel comparto auto Fca beneficia dei dati delle immatricolazioni negli Usa e sale del 2,81%, mentre nel resto del comparto Leonardo corre a + 3,13%; poco mossa Prysmian. Solida la performance delle utilities (Enel +2,36%), positiva anche Atlantia, con gli investitori che scommettono su un compromesso fra il gruppo e il governo relativamente alle concessoni autostradali della controllata Aspi. Le prese di beneficio fanno limare lo 0,59% a Stm, bene il comparto sanitario.

Positive comunque le principali borse europee, dopo le nomine ai vertici Ue e l'annuncio di Trump per quelle nella Fed. La migliore piazza è Milano. A Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,66% a 7.609,32 punti, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,75% a 5.618,81 punti e a Francoforte il Dax guadagna lo 0,71% a 12.616,24 punti. A Madrid l'indice Ibex balza dell'1,22% a 9.394,4 punti. Lo spread in calo favorisce le banche.