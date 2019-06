Milano, 4 giugno 2019 - Seduta in crescita per Borsa Italiana. Dopo un'apertura in rosso (-0,49%), Milano viaggia in netto rialzo per tutto il pomeriggio e alla fine l'indice Ftse Mib di Piazza Affari chiude a +1,79% a 20.229 punti. Bene anche lo spread BTp/Bund che cala sotto i 270 punti base, sui minimi di oltre una settimana. Il differenziale, che ha chiuso a 267 punti, è in netto calo per il secondo giorno consecutivo: ieri era sceso a 276 dopo livelli vicini a 290 venerdì scorso.

TITOLI FTSE MIB - Il calo dello spread fa volare le banche: Ubi (+3,67%), Unicredit (+2,86%), Intesa Sanpaolo (+2,43%) e Banco Bpm (+3,43%). A guidare il listino è Prysmian (+6,38%), dopo la riparazione del cavo Western Link. Bene anche Fca (+4,15%) nel giorno in cui il Cda di Renault (3,9%) dovrà esaminare la proposta di fusione, quando il settore in Europa fa segnare un abbondante +2%. Nel Ftse Mib corrono anche Exor (+4,17%) e Tim (+3,72%). In negativo invece Atlantia (-2,64%) e A2a (-0,14%).

ISTAT: DISOCCUPAZIONE STABILE, GIOVANILE IN RIALZO - Intanto l'Istat pubblica i dati sulla disoccupazione, che ad aprile è rimasta stabile (10,2%) rispetto a marzo, ma è diminuita di 0,7 punti rispetto ad aprile 2018. Brutte notizie invece sul tasso di disoccupazione giovanile, salito ad aprile di 0,8 punti risetto a marzo toccando il 31,4%. Si tratta del terzo valore più alto in Unione europea: peggio dell'Italia solo Grecia e Spagna.

BORSE EUROPEE - In positivo anche le altre Borse europee: Parigi +0,56%, Francoforte +1,58%, Madrid +1,21%, Londra +0,42%.

WALL STREET - Wall Street accelera con l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a un possibile taglio dei tassi. Il Dow Jones sale dell'1,28% a 25.138,45 punti, il Nasdaq avanza dell'1,19% a 7.420,82 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,25% a 2.779,10 punti.

BORSE ASIATICHE - Deboli e piatte le Borse asiatiche, con Shanghai (-0,30%), Hong Kong (-0,03%), Tokyo (-0,01%), Shanghai (-0,30%) mentre Sydney ha chiuso in progresso marginale (+0,19%).