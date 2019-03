Milano, 29 marzo 2019 - Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana. Milano apre oggi in rialzo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,61% a quota 21.209 punti. Bene anche le altre Borse europee: Parigi +0,93%, Francoforte +0,57%, Madrid +0,41% e Londra +0,63%. Spread tra Btp e bund tedeschi in rialzo a 255 punti col rendimento del decennale italiano al 2,49%.

A Piazza Affari acquisti su Stm (+1,96%), Tenaris (+1,79%), Recordati (+1,78%) e Buzzi Unicem (+1,46%). Vendite invece su Terna (-0,64%), Italgas (-0,47%), Snam (-0,35%) e Enel (-0,28%).

BORSE ASIATICHE - Chiusura in rally per le Borse asiatiche che archiviano la seduta in rialzo del 3%, sostenute sia dai positivi dati sulla produzione industriale in Giappone sia in un contesto di speranza di un calo del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche, che potrebbe sostenere l'attività dell'economia. A Shanghai l'indice ha segnato un rialzo del 3,2%, a Shenzhen il 3,38%. Più contenuto il rialzo di Hang Seng (+0,0%) così pure quello di Tokyo (+0,82%).