Milano, 16 maggio 2019 - A metà giornata inversione di rotta per le Borse europee sulla scia dei future Usa che sono passati in positivo. Dopo una mattinata in rosso, per i timori per il rischio di un inasprimento della guerra commerciale tra Usa e Cina, gli indici europei sono tornati in zona positiva.

Milano sale ora dello 0,5%, Francoforte dello 0,74%, Parigi dello 0,38% e Londra dello 0,2%. Intanto i future sul Dj salgono dello 0,45% e quelli sul Nasdaq dell'1,34%.

SPREAD - Scende anche la tensione sullo spread BTp/Bund che cala in area 280 punti dai 290 punti della vigilia.

TITOLI - A Piazza Affari salgono le banche, deboli in mattinata, con Bper Banca e Ubi Banca che spiccano in progresso dell'1,8%. Svetta Tenaris (+3%), con il comparto energetico tutto in rialzo sulla scia dell'aumento del prezzo del greggio. Bene la Juventus (+2,7%); bene A2a dopo i conti trimestrali migliori delle attese (+1,9% il titolo). Restano deboli Pirelli (-1,9%) e Moncler (-1,5%). Segno meno anche per Generali (-0,7%) nonostante la trimestrale migliore delle attese che ha però deluso gli analisti.

Fuori dal listino principale corre la SS Lazio (+5%) dopo la vittoria ieri sera della Coppa Italia.

BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche sono contrastate sempre per i timori riguardanti le tensioni tra Usa e Cina. Preoccupazione aumentata dalla decisione di Donald Trump di firmare un ordine esecutivo dichiarando "un'emergenza nazionale" per le minacce poste dalle società di telecomunicazioni estere, a partire dal colosso cinese Huawei.

Tokyo chiude in calo dello 0,59% e Seoul dell'1,2%. Shanghai avanza dello 0,58% e Hong Kong dello 0,3%.