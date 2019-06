Milano, 5 giugno 2019 - Nuovo avvio di seduta in rosso per Borsa Italiana. Dopo lo sprint di ieri (chiusura a +1,79%), Milano apre oggi in calo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a -0,28% a 20.173 punti. C'è attesa per le raccomandazioni dell'Ue all'Italia, dopo la lettera della scorsa settimana in cui la Commissione chiedeva chiarimenti sull'aumento del debito. Secondo alcune indiscrezioni, l'Ue potrebbe avviare la procedura di infrazione mentre tra Lega e M5s sembra esserci una parziale tregua.

SPREAD - Intanto, risale sopra i 270 punti lo spread BTp/Bund: il differenziale, dopo la chiusura di ieri a 267, si attesta ora a 273 col rendimento del decennale al 2,51%.

TITOLI FTSE MIB - A Piazza Affari sale dell'1,3% Atlantia nel giorno in cui al Senato prendono il via le votazioni sul decreto Sblocca Cantieri, mentre Telecom dopo aver aperto a +1,7% avanza dell'1% dopo aver annunciato con Gedi (+4%) la cessione di Persidera a F21 e Ei Towers. Ben comprata anche la Juventus (+1,6%), positivi i titoli della moda e le utility. Male le banche con Ubi Banca e Unicredit in calo di un punto e mezzo, giù Tenaris in coda al listino (-2%) con il comparto energetico mentre Prysmian (-1,4%) perde terreno dopo il boom di ieri in seguito alla riattivazione di WesterLink.

BORSE EUROPEE - Poco mosse le altre Borse europee: Parigi +0,09%, Francoforte -0,07%, Madrid -0,05% e Londra +0,01%.

BORSE ASIATICHE - Borse positive in Asia, dopo il poderoso rally di Wall Street: la borsa di Shanghai sale dello 0,42%, Hong Kong fa +0,49%, Sidney +0,39%, inchiodata invece sotto la parità Seul -0,01%. La borsa di Tokyo vede l'indice Nikkei 225 chiudere volando dell'1,80% a 20.776,10 punti.