La ‘Borsa della Spesa’: ecco i prodotti di stagione più convenienti

Roma, 23 maggio 2025 – È iniziata la stagione dei pomodori fuori serra, la raccolta delle pesche a polpa gialla e dei fagiolini raccolti a mano. Con l’avanzare della primavera, la scelta dei prodotti agroalimentari di stagione è ampia, ma i prezzi possono oscillare in base alle condizioni meteo, l’abbondanza della produzione e la richiesta dei consumatori. E all’ora come orientarsi? Dall’analisi delle oscillazioni del mercato, ecco i consigli di Borsa della Spesa di BMTI e Italmercati sulla frutta e la verdura più convenienti per questa settimana.

I prodotti italiani di pregio

Per quanto riguarda la frutta, le fragole – che in questo momento sono abbondanti nei mercati – presentano prezzi all’ingrosso in calo del 9,9% rispetto alla scorsa settimana, che vanno dai 2,50 euro/kg e fino a 4,00 euro/kg per il prodotto di pregio della Basilicata. Il clima, oltre ad aumentare la produzione, ha reso la loro qualità eccezionale.

Buoni, sempre grazie al clima, i limoni – in particolar modo quelli siciliani della varietà Primo Fiore – i cui prezzi all’ingrosso si mantengono stabili intorno a 1,40 euro/Kg. Si registra, inoltre, un leggero calo nella domanda dei meloni retati, alla cui produzione siciliana si aggiunge adesso quella laziale. I quantitativi alti nei mercati determinano il calo dei prezzi all’ingrosso (-5,4% rispetto a sette giorni fa) che questa settimana si confermano tra i 2,00 e 2,50 euro/Kg. Anche in questo caso la qualità è già ottima grazie al sole e, con l’arrivo delle belle giornate, la domanda tenderà ad aumentare.

Ciliege in calo del 14,2%

Nei mercati italiani, sono ormai presenti anche le ciliegie provenienti da più zone di produzione, principalmente dalla Puglia. La loro qualità, sebbene non sia ottima, è in netto miglioramento rispetto alle ultime due annate. In base alla pezzatura, il prodotto italiano è venduto all’ingrosso dai 4,50 ai 7,00 euro/kg.

Infine, è iniziata già da qualche settimana la campagna delle pesche a polpa gialla, la cui qualità sta piano piano migliorando. Il clima caldo ne ha anticipato la produzione e i prezzi registrano un calo del 14,2% rispetto a sette giorni fa, oscillando da 2,50 a 3,50 euro/kg a seconda della pezzatura.

Ortaggi: i più convenienti sono i fagiolini corallo

Per quanto riguarda gli ortaggi, invece, sta proseguendo molto bene la produzione dei fagiolini raccolti a mano del centro-sud Italia i cui prezzi all’ingrosso, a seconda della finezza, vanno da 3.5,00 fino a 5,00 euro/Kg.

È mediamente intorno a 3,50 euro/kg, invece, il prezzo all’ingrosso del fagiolino verde piatto, detto anche corallo. In generale, si registrano prezzi convenienti per questo prodotto poiché l’offerta disponibile supera di gran lunga la richiesta.

Continua la buona produzione dei piselli freschi, sempre più richiesti e con prezzi bassi intorno ai 2,50 euro/Kg.

È iniziata la produzione dei pomodori fuori serra

È iniziata la produzione in piena aria dei pomodori. Alla produzione siciliana, si è aggiunta ora quella laziale e quella campana, di conseguenza i prezzi, rispetto alla scorsa settimana, sono in discesa dell’8,5%. In particolare, all’ingrosso, il Ciliegino è sceso sotto i 2,00 euro/Kg, più precisamente è disponibile intorno a €1,70 euro/Kg, il Datterino intorno ai €2,50 euro/Kg, il Piccadilly da 1,50 a 1,70 euro/Kg.

Nonostante il maltempo degli ultimi giorni, la produzione delle bietole non ha subito danni ma anzi, continua ad essere abbondante portando il prezzo all’ingrosso intorno a 1,00 euro/kg. Infine, è entrata nel vivo la produzione dei cetrioli i cui prezzi all’ingrosso si mantengono bassi, intorno 0,80 euro/Kg, poiché il clima incerto orienta le scelte dei consumatori verso prodotti meno associati al periodo estivo.

Il settore ittico

Per quanto riguarda il settore ittico, tra le specie consigliate questa settimana, in base alla loro presenza nei mercati e alla loro convenienza, La Borsa della Spesa indica: il tonnetto alletterato, proveniente principalmente dal Tirreno e disponibile all’ingrosso intorno ai 6,00 euro/Kg e il tonno rosso che va dai

16,00 ai 20,00 euro/kg a seconda della pezzatura. Abbondanti i gamberi rosa, con prezzi all’ingrosso che partono dai 4,00 ai 10 euro/Kg a seconda della loro grandezza. Abbonda in questo periodo lo sgombro, pesce azzurro molto richiesto, con prezzi dai 3,00 ai 5,00 euro/Kg (-4,8% rispetto ad una settimana fa). Infine, scende del 3% rispetto alla scorsa settimana e arriva intorno ai 10,00 euro/Kg il prezzo del moscardino per un aumento dei quantitativi pescati.

Tra le carni, grazie ad un maggiore equilibrio tra domanda e offerta, sono stabili i prezzi all’ingrosso dei tagli di suino da macello sulla scia del forte ribasso registrato nel periodo successivo alle festività pasquali e di fine aprile. In particolare, il lombo senza costine è quotato all’ingrosso a 3,80 euro/Kg.