Borsa, oggi chiusura di Piazza Affari con +1,56%. I motivi e i titoli migliori e peggiori

Buona giornata e buona settimana per la Borsa di Milano. Piazza Affari ha chiuso infatti la seduta di venerdì 3 marzo con una crescita di tutti gli indici. Un andamento comune per le principali Borse europee che hanno apprezzato alcuni dati economici diffusi nel vecchio continente e negli Usa.

Piazza Affari

Gli indici di Piazza Affari

Chiusura in rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L'indice Ftse Mib segna un +1,56% a quota 27.825 punti, mentre l'Ftse Italia All Share guadagna l'1,46% a quota 30.086 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dell'1,62% a quota 50.534 punti.

Cosa ha influito

I mercati sembrano apprezzare i dati macro degli indici Pmi composito dell'Eurozona e quello dei servizi negli Usa, che fanno intravedere segnali di ripresa. L'attivita' economica del settore privato ha indicato a febbraio una crescita per il secondo mese consecutivo, accelerando l'espansione al tasso più alto in otto mesi. A tenere su l'umore degli investitori sono stati poi anche i segnali di ripresa in arrivo dalla Cina che hanno allontanato i timori di recessione globale.

Inoltre, dopo le parole accomodanti del presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, si intravede la possibilità che banca centrale Usa possa scegliere una via meno aggressiva del previsto sul rialzo dei tassi.

L'andamento settimanale

Milano archivia la settimana con un progresso di oltre 3 punti.

Lo spread

Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 175 punti, con il rendimento del decennale al 4,44%.

I titoli migliori e peggiori

Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Inwit che guadagna 8,1 punti, ma in rialzo anche Amplifon, Prysmian e Ferrari. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Saipem che cede 2,1 punti, ma con il segno meno anche Campari. Una doppia commessa da 1,8 miliardi mette, invece, le ali a Prysmian (+4,29%). In recupero St (+2,3%), bene poi Ferrari (+3,18%), Stellantis (+2,89%) e Cnh Industrial (+2,32%). Fuori dal paniere principale si mette in luce Mps (+2,95%). Sempre tra i titoli sotto la lente Tim guadagna l'1,18%.

Le Borse europee

Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi con segni positivi, sulla scia dell'apertura in verde a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +0,90%, Francoforte guadagna l'1,64% mentre Londra è poco mossa a +0,04%, invetendo però la tendenza negativa della partenza.