Bonus trasporti Piemonte al via: arrivano i 100 euro. Ecco come ottenerli

Torino, 30 ottobre 2023 - Da oggi se vivi in Piemonte e possiedi un diesel Euro 3, 4 o 5 puoi ottenere un bonus di 100 euro se decidi di lasciare l’auto a casa e spostarti con i mezzi pubblici. È questa l’iniziativa senza precedenti promossa dalla Regione per contrastare le emissioni inquinanti e incentivando lo spostamento con i mezzi pubblici. Il Bonus Trasporto Pubblico Locale rientra infatti nel piano regionale di qualità dell’aria PRQA.

Bonus trasporti Piemonte: a chi è destinato e come funziona

Cos’è il Bonus Tpl

Il Bonus Trasporto Pubblico Locale è un contributo pari a 100 euro per l’acquisto o per il rimborso di un abbonamento annuale o plurimensile studenti per i proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5. Tale bonus è valido per autobus, tram, metropolitana, treni e per la navigazione del lago Maggiore. L’obiettivo del bonus è promuovere l'uso del trasporto pubblico e della mobilità collettiva, riducendo così le emissioni inquinanti soprattutto dei veicoli più vecchi e che emettono nell'aria alti livelli di ossidi d'azoto.

Come funziona

Si tratta di un contributo che può essere richiesto sotto forma di sconto (Linea 1a) o di rimborso (Linea 1b). Nel primo caso, lo “sconto” si può usare solamente per gli abbonamenti annuali o plurimensili studenti al trasporto pubblico locale su ferro e gomma. Il “rimborso” è invece utilizzabile per abbonamenti di tipo annuale o plurimensile studenti al trasporto pubblico locale su ferro, gomma e acqua interne.

Quali viaggi sono ammessi?

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, il bonus è valido per tutte le tipologie di abbonamenti annuali e plurimensili in vigore sul territorio piemontese. Per il trasporto su rotaie il bonus è limitato agli spostamenti in regione con codice tariffario Trenitalia 40/13 e 41/13. Infine, per il trasporto in acque interne, il bonus è valido per gli abbonamenti annuali e plurimensili studenti in vigore per il trasporto sul lago Maggiore (con origine sul territorio piemontese).

Chi ne ha diritto

Hanno diritto al bonus TPL Piemonte, sotto forma di sconto o rimborso, tutti i proprietari di un veicoli Euro 3 diesel, Euro 4 diesel o Euro 5 diesel, residenti in Regione e dotati di codice fiscale di 16 caratteri. Il beneficiario può essere il proprietario stesso del mezzo oppure un membro della famiglia.

Quando richiederlo

La piattaforma per richiedere il bonus è attiva dalle 9 del 30 ottobre 2023 fino alle 16 del 30 aprile 2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Come presentare domanda

Per richiedere lo sconto è necessario andare sul sito della Regione www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do e autenticarsi con Spid o CIE. Una volta compilato il form con i propri dati e quelli dei veicolo, il richiedente potrà stampare la ricevuta con il codice che dà diritto allo sconto. Lo sconto potrà essere consegnato alle biglietterie abilitate al momento dell’acquisto dell’abbonamento oppure inserito nelle piattaforme per gli acquisti online abilitati (GTT e ATAP). Diversamente, per chi ha già acquistato un abbonamento e vuole richiedere il rimborso può farlo sul sito www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do purché l’abbonamento acquistato abbia la data di inizio validità dal 1 settembre 2023. Una volta compilato il form con allegata la ricevuta di acquisto dell’abbonamento, il richiedente riceverà un rimborso tramite bonifico da parte di Finpiemonte sull’IBAN indicato in fase di compilazione della domanda.

