Bonus trasporti ottobre 2023: stop alle richieste, dotazione subito esaurita

Roma, 1 ottobre 2023 - Il click day per il bonus trasporti 2023 è terminato. La dotazione è andata esaurita già nel pomeriggio e le richieste sono state fermate, come reso noto dal Ministero del Lavoro nella pagina web su cui da questa mattina si poteva chiedere il contributo fino a 60 euro per l'abbonamento al tpl. "Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria”, si legge sul sito. “Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande dalle 8 del primo novembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse”.

Il click day partito stamattina alle 8 era rivolto a studenti, lavoratori, pensionati, cittadini con un reddito non superiore a 20mila euro, per ottenere il contributo fino a 60 euro rifinanziato dal governo per l'acquisto dell'abbonamento mensile, plurimensile e annuale ai mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia, dunque locale, regionale, interregionale e ferroviario nazionale. Le risorse a disposizione ammontavano a 12 milioni che infatti non sono bastate per il boom di domande atteso anche questa volta alla piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come accaduto anche nell'ultimo del 1 settembre scorso quando furono rilasciati 24.322 nuovi voucher, esaurendo in un'ora i fondi a disposizione. In meno di 5 mesi i voucher sono saliti a 1.923.420 per un controvalore di circa 96 milioni di euro.