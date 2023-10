Bonus trasporti novembre 2023: c’è la data del nuovo click day. Ecco quando e come fare domanda

Roma, 30 ottobre 2023 – Torna il bonus trasporti. Una buona notizia per molti italiani che non sono riusciti ad ottenerlo un mese fa (ma anche nei mesi precedenti), visto che i fondi a disposizione il primo di ottobre sono andati esauriti in poche ore.

Bonus Trasporti

Con il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 8 di mercoledì primo novembre con le nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023.

Lo annuncia in una nota il ministero del Lavoro ricordando che si tratta del secondo incremento - rispetto ai 100 milioni iniziali - del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023 (“Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”). Nel click day di settembre le risorse erano andate esaurite in mendo di un’ora.

Il bonus può essere richiesto da persone (lavoratori e studenti) con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro.

Il voucher che si può richiedere sulla piattaforma del ministero ammonta a 60 euro annui.

Il bonus è valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia: bus, tram, metro e treni.

Le domande, per se stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza, si presentano online sulla piattaforma del ministero.

Per tutti i dubbi sulle modalità di presentazione della domanda si possono consultare le Faq (domande più frequenti) sul sito del ministero.

"Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile”, ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Che ha aggiunto: “Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura”.

Appurata la soddisfazione di chi, non essendoci riuscito nei precedenti click day, potrà ottenere il bonus trasporti, online e sui social compaiono già alcune polemiche sul giorno (un festivo, l’1 novembre) e l’ora (le 8 del mattino) che costringerà molti a svegliarsi presto il giorno di Ognissanti per cercare di essere fra i primi a fare domanda ed evitare (come successo nelle precedenti emissioni) di essere tagliati fuori a causa dell’esaurimento dei fondi in poco tempo.

