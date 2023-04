Bonus trasporti 2023: le Faq del ministero per sciogliere tutti i dubbi

Da lunedì 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per ottenere l'incentivo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali, per treni e autobus. Il ministero del Lavoro ha pubblicato online le Faq per rispondere ai quesiti più frequenti. Eccole.

Una stazione

E' un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale, ad esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Si tratta di una misura di sostegno al reddito e a contrasto di un potenziale impoverimento istituita con il decreto Aiuti.

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con Spid o Cia (cioè la carta di identità elettronica) e indica il codice fiscale del beneficiario: ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale Spid o di Cie. Il buono è nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.

No. L’accesso è consentito esclusivamente tramite credenziali Spid di secondo livello o Carta d’identità elettronica.

Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro e viene determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee.

In sede di compilazione del form sull’applicazione web viene richiesta l’autocertificazione attraverso la spunta di un’apposita casella. Non è necessario l’Isee.

Il genitore può richiedere il bonus per i figli fiscalmente a carico purché minorenni accedendo al portale dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite il proprio Spid o Cie. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Resta il limite del reddito complessivo individuale conseguito nell’anno di imposta 2022 non superiore a 20mila euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, il requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se il minore non è a carico dei propri genitori, anche avente reddito proprio e con reddito inferiore a 20mila euro, la richiesta va fatta da chi esercita la patria potestà (curatore, amministratore).

No, l’accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

Sì, il richiedente deve specificare il gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile. Questa scelta sarà vincolante. Quando si andrà a fare l'abbonamento occorrerà comunicare il codice ottenuto al termine della domanda.