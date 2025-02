I requisiti per ottenere il Bonus tiroide dall’Inps: fino a 550 euro al mese

Roma, 10 febbraio 2025 – Tante persone soffrono di problemi alla tiroide, la ghiandola endocrina situata nella parte anteriore del collo che svolge funzioni di primaria importanza per il mantenimento della nostra salute.

Per tutti coloro che affrontano situazioni legate al tiroidismo o patologie simili, che possono condizionare fortemente la vita quotidiana, l'Inps rilascia il bonus tiroide, un assegno di invalidità che ha tra i suoi scopi principali quello di permettere alle persone colpite di accedere a cure che sarebbero altrimenti estremamente costose. Per potere ottenere il bonus in questione è necessario soddisfare alcuni requisiti principali, che vi abbiamo elencato nei prossimi paragrafi.

Per riuscire ad ottenere il bonus tiroide è obbligatorio sottoporsi ad una visita di accertamento medico presso una Commissione Inps, dalla quale emergeranno il grado di invalidità del paziente insieme alla propria condizione patologica. La richiesta è a quel punto possibile solo se il paziente registra una percentuale di invalidità superiore al 74%: chi ha subito già in precedenza l'asportazione della tiroide non può ottenere l'assegno, a meno che non venga per l'appunto attestata un'invalidità tra il 74 e il 100%. Un altro requisito fondamentale per fare domanda, inoltre, è quello di presentare una documentazione medica che comprenda gli esiti dell'ecografia tiroidea e l'esame del Ths, oltre al certificato medico originale.

Una volta che la Commissione Medica ha certificato la percentuale di invalidità del paziente, e qualora quest'ultima si ritrovi nella fascia compresa tra il 74 e il 100%, si può allora ottenere l'accesso all'assegno civile.

La cifra del bonus aumenta in base all'invalidità riconosciuta: si va dai 286 mensili in caso di presenza del valore più basso fino a un massimo di 550 euro mensili in caso di invalidità maggiore. Si ricorda, inoltre, che chiunque riesca ad ottenere l'assegno civile dall'Inps può attingere a particolari agevolazioni previste dalla legge, tra le quali figurano permessi mensili, assenze giornaliere retribuite e fino a due anni di congedo straordinario per chi è obbligato a rispettare lunghi periodi di assistenza.