Bonus tiroide 2025: a chi spetta l’assegno dell’Inps

Roma, 24 settembre 2025 – Anche per il 2025, è stato confermato il bonus tiroide, con il quale il governo intende aiutare le persone affette da patologie legate alla tiroide, destinando loro contributi economici al soddisfacimento di alcuni requisiti.

Cos’è il bonus tiroide 2025

Si tratta di un sostegno economico destinato a chi soffre di patologie tiroidee invalidanti, ma questo contributo è rivolto solo ai cittadini che soddisfano determinati requisiti. Intanto, avviene tramite un assegno erogato mensilmente dall’INPS, e che varia a seconda del grado della patologia. Se riconosciuto, essendo un assegno di invalidità civile, all’interessato spettano anche i vantaggi della Legge 104, fra cui i riposi giornalieri di 1 o 2 ore o la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese. Previsto altresì il congedo straordinario retribuito, fino a un massimo di 2 anni durante la vita lavorativa, e l’esonero dal coprire eventuali turni lavorativi notturni.

Chi può usufruirne

Non basta avere problemi alla tiroide, ma essi devono comportare un’invalidità civile per ottenere il bonus. Fra le malattie riconosciute vi sono:

il carcinoma tiroideo,

il gozzo,

l’ipertiroidismo

l’ipotiroidismo.

Occorre quindi una visita specialistica effettuata dalla Commissione medica INPS, e che l’esito riconosca una invalidità compresa fra il 74% e il 100% per usufruire dell’assegno mensile. Esso può essere di 286,01 euro, se l’invalidità è fra 74% e 99%, di 520,29 euro per coloro i quali necessitino di una assistenza continua e siano privi dunque di autonomia, e di 550 euro per coloro i quali abbiano una invalidità del 100%. Oltre ai suddetti requisiti, occorre avere la residenza in Italia e un reddito ISEE non superiore al valore che ogni anno l’INPS indica. Per il 2025, non deve essere superiore a 5.771,35 euro per l’invalido che richiede assistenza continua, importo elevato rispetto ai 5725,46 euro del 2024. In presenza di un’invalidità totale, ossia del 100%, si potrà beneficiare del bonus tiroide 2025 solo in presenza di un reddito annuo pari inferiore a 19.772,5 euro (rispetto ai 19.461,12 euro fissati per il 2024).

A chi inviare la domanda

Per avere il bonus tiroide 2025, dopo aver appurato di essere in possesso dei requisiti richiesti, è necessario un primo intervento del medico di famiglia, che dovrà compilare un certificato introduttivo a pagamento sul portale dell’INPS. Una volta inviata questa domanda, la cui validità è di 90 giorni, al richiedente sarà comunicata una data per la visita medica che si terrà presso la Commissione medica dell’Inps. A questo appuntamento bisognerà arrivare muniti di:

ecografia tiroidea

esame TSH

documento di identità

tessera sanitaria

certificato medico originale.

Dopo la visita, l’INPS invierà per posta, o via mail o via PEC, l’esito della stessa, con l’indicazione del livello di invalidità, se riconosciuta, e dell’ammontare dell’assegno mensile.