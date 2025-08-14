Bonus rifiuti 2026, il requisito Isee: a chi spetta lo sconto del 25% sulla tariffa rifiuti

Roma, 14 agosto 2025 - Un quarto della bolletta dei rifiuti in meno per chi ha un Isee basso: è la promessa del nuovo bonus sociale che entrerà in vigore a gennaio 2026. Con l’ultima delibera, infatti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito le modalità operative per l’applicazione automatica di uno sconto del 25% sulla tariffa rifiuti. Una boccata d’ossigeno per circa 4 milioni di famiglie italiane, già messe alla prova dall’aumento generale del costo della vita e gravate anche dal peso crescente della Tari.

Il provvedimento

Con tariffe rifiuti in costante crescita e bilanci familiari sempre più sotto pressione, il bonus rifiuti 2026 punta a un doppio obiettivo: sostenere le fasce più fragili e stimolare una gestione più efficiente del servizio. Oltre a sostenere le famiglie a basso reddito, infatti, il bonus servirà per incoraggiare i gestori a ottimizzare i costi e migliorare l’organizzazione del servizio, puntando a ridurre sprechi, incrementare la raccolta differenziata e garantire una maggiore trasparenza nelle tariffe. L’Anci seguirà il monitoraggio dell’applicazione, mentre Arera supervisionerà l’intero processo.

Come funziona lo sconto

La riduzione sarà calcolata sull’importo lordo della Tari (al netto di Iva e conguagli) e applicata direttamente dai gestori entro il 30 giugno 2026. Lo sconto potrà essere scalato in un’unica rata o ripartito sulle successive.

Chi ne ha diritto

Arera ha stabilito le regole per rendere automatico lo sconto del 25% sulla tariffa rifiuti. Il beneficio è riservato ai nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

Quanto si risparmia

L’entità del risparmio dipenderà dalle tariffe locali: circa 50 euro per una Tari di 200 euro, fino a 150 euro nei comuni dove la tassa può arrivare a 600 euro.

Cumulabilità con altri bonus

Il bonus sociale rifiuti potrà essere sommato alle agevolazioni già previste per energia elettrica, gas e acqua. In questo modo, le famiglie che rientrano nei requisiti Isee potranno beneficiare di uno sconto complessivo su più servizi essenziali, riducendo il peso delle spese domestiche.

Come ottenerlo

Nessuna domanda da presentare: per accedere all’agevolazione sarà sufficiente aver presentato all’Inps la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e rientrare nei limiti Isee previsti. Tutto il processo avverrà in automatico, grazie allo scambio di dati tra Inps, Arera e i gestori del servizio.